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Андре Тан показал идеи стильных образов на осень: фотопримеры

Среда 06 сентября 2023 16:01
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Андре Тан показал идеи стильных образов на осень: фотопримеры Стильные образы на осень от Андре Тана (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Андре Тан

Когда на улице становится прохладнее и солнце все меньше радует глаз, нужно активно готовить себя к холодному сезону, присматриваясь к новым вещам, обуви и аксессуарам. Поэтому самое время посмотреть на самые стильные женские образы для повседневной жизни.

Самые трендовые из них украинский дизайнер Андре Тан показал в своем Instagram

Составляйте образ из базового элемента

Стилист советует начать с основы, такой как джинсы, брюки или однотонное трикотажное платье.

"Качественная база - это уже половина стильного образа, помните об этом", - отметил Андре Тан.

К платью отличные подойдут ботиночки. В результате образ будет выглядеть еще интереснее.

Андре Тан показал идеи стильных образов на осень: фотопримеры

Андре Тан показал идеи стильных образов на осень: фотопримеры

Модный образ осени с трикотажным платьем (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сочетайте разные материалы

Кожа, замша, шерсть, хлопок - выбирайте и сочетайте их. Они прекрасно комбинируются между собой в осеннее время года.

Такой базовый образ всегда будет подходить для любого события.

Андре Тан показал идеи стильных образов на осень: фотопримеры

Модный образ на осень (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Дополняйте образ аксессуарами

Андре Тан рассказал, что аксессуары помогают создать уникальный образ. Добавьте шарф, шапку, шляпу и всевозможные украшения.

Прекрасно сочетается свитер, брюки и кеды. А сделать образ интересным и стильным можно с помощью золотых серьг-колец.

Андре Тан показал идеи стильных образов на осень: фотопримерыСтильный осенний образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правильная обувь

Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки - это все стильные варианты этой осенью.

Юбка плисе или мини-юбка в клетку прекрасно сочетаются с лоферами и белыми носками.

Андре Тан показал идеи стильных образов на осень: фотопримеры

Модный осенний образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Ранее Андре Тан показывал, какая верхняя одежда будет в тренде этой осенью.

Также стилист называл 5 вещей, которые никогда не выйдут из моды.

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Андре Тан осінь стиль жизни