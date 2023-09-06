Андре Тан показал идеи стильных образов на осень: фотопримеры
Когда на улице становится прохладнее и солнце все меньше радует глаз, нужно активно готовить себя к холодному сезону, присматриваясь к новым вещам, обуви и аксессуарам. Поэтому самое время посмотреть на самые стильные женские образы для повседневной жизни.
Самые трендовые из них украинский дизайнер Андре Тан показал в своем Instagram
Составляйте образ из базового элемента
Стилист советует начать с основы, такой как джинсы, брюки или однотонное трикотажное платье.
"Качественная база - это уже половина стильного образа, помните об этом", - отметил Андре Тан.
К платью отличные подойдут ботиночки. В результате образ будет выглядеть еще интереснее.
Модный образ осени с трикотажным платьем (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Сочетайте разные материалы
Кожа, замша, шерсть, хлопок - выбирайте и сочетайте их. Они прекрасно комбинируются между собой в осеннее время года.
Такой базовый образ всегда будет подходить для любого события.
Модный образ на осень (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Дополняйте образ аксессуарами
Андре Тан рассказал, что аксессуары помогают создать уникальный образ. Добавьте шарф, шапку, шляпу и всевозможные украшения.
Прекрасно сочетается свитер, брюки и кеды. А сделать образ интересным и стильным можно с помощью золотых серьг-колец.
Стильный осенний образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Правильная обувь
Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки - это все стильные варианты этой осенью.
Юбка плисе или мини-юбка в клетку прекрасно сочетаются с лоферами и белыми носками.
Модный осенний образ (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Ранее Андре Тан показывал, какая верхняя одежда будет в тренде этой осенью.
Также стилист называл 5 вещей, которые никогда не выйдут из моды.