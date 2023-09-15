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Незмінна класика, принти, сітки та косухи. Чого ще очікувати від нових трендів осені?

П'ятниця 15 вересня 2023 17:00
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Незмінна класика, принти, сітки та косухи. Чого ще очікувати від нових трендів осені? Модні тренди осені 2023 (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

Щосезону модні тенденції змінюються та змушують жінок бути на стилі, адже кожна з нас хоче виглядати не лише гарно, а ще й сучасно. Тому варто слідкувати за модою та не пасти задніх.

Styler простежив за новими осінніми трендами, які точно зроблять ваш стиль цікавим та водночас зручним. І повірте, ви будете збирати всі погляди людей!

Незмінна класика

Почнемо з простого, майже кожна жінка хоч раз у житті уявляла себе "діловою". І на щастя завдяки деяким речам, що завжди залишаються у тренді, це можна втілити в життя.

Піджаки

Для багатьох піджаки - це база, вони гарно поєднуються з брюками, спідницями, сукнями, джинсами, підборами, лоферами і кедами. Й цієї осені піджаки залишаються незмінним трендом. Та є невеличке але - цього року більш модними стають піджаки оверсайз. Вважається, що вони більш універсальні.

Проте комбінування речей напрочуд дуже корисна навичка й саме тому для того, щоб відповідати новим трендам, вам достатньо зрозуміти, до чого найбільше пасують ваші піджаки, класичні вони чи оверсайз.

Незмінна класика, принти, сітки та косухи. Чого ще очікувати від нових трендів осені?

Модні тренди осені 2023 (фото:Freepik)

Поєднання чорно-білих кольорів

Одразу в голові можуть виникнути спогади про школу чи університет, але не все так плачевно, адже нинішні тенденції дозволяють робити цікавими навіть чорно-білі образи.

Для цього достатньо лише обрати правильний фасон. Наприклад, якщо ви обираєте білий верх, то в якості низу одягніть не класичні чорні брюки, а трендові палаццо.

Незмінна класика, принти, сітки та косухи. Чого ще очікувати від нових трендів осені?

Модні тренди осені 2023 (фото: Freepik)

Косухи

Не варто навіть згадувати, скільки років поспіль косухи зі шкіри та замші підкорюють жіночі серця. Це дійсно класична річ, яка має бути у гардеробі кожної жінки. Косуха може підкреслити як класичний, так і спортивний образ. Тож, не поспішайте прощатися з нею.

Чорна сукня

Пам’ятаєте вічну фразу Коко Шанель? "Маленька чорна сукня має бути в гардеробі кожної жінки". Так от і зараз це класичне правило кожної жінки. Тим паче, що цієї осені чорні сукні є трендом.

Незмінна класика, принти, сітки та косухи. Чого ще очікувати від нових трендів осені?

Модні тренди осені 2023 (фото: Freepik)

Класичні костюми

Для поціновувачів офісного стилю - це просто ідеальний тренд. Адже за останні роки з’явилась неймовірна кількість моделей класичних костюмів. Різні кольори, фасони, склад, тобто, спідниця або брюки - все це залишається трендом й цієї осені.

Незмінна класика, принти, сітки та косухи. Чого ще очікувати від нових трендів осені?Модні тренди осені 2023 (фото: Freepik)

Сітки

Напевно, ви вже встигли побачити, як багато стало у продажу топів, брюк та гольфів, що пошиті з сітки. Вони виглядають дуже привабливо. Можна придбати однотонні, а можна з принтами. В будь-якому випадку ви не прогадаєте з сіткою та зможете її комбінувати з іншими речами.

Принти

Ось цей напрямок модного світу завжди є підступним, адже саме принти щоразу змінюють свій статус. Наприклад, сьогодні квіти модні, а через місяць це моветон. Тож, цьому розділу варто приділяти найбільшу увагу і завжди моніторити, чи актуальні ще ваші квіточки на блузці.

Квіти

Та цієї осені любителі квіткових принтів можуть розслабитися, адже вони є трендом. Про це свідчить остання колекція Prada, а їм точно можна довіряти у питаннях моди.

Квадратний принт

Здається, для осінньої пори квадрат - це звична класика. Адже всі ми хоч раз у житті купували пальто або брюки з таким принтом. На певний проміжок часу він став не актуальним. Та зараз квадрат знову стає популярним.

Незмінна класика, принти, сітки та косухи. Чого ще очікувати від нових трендів осені?

Модні тренди осені 2023 (фото:Freepik)

Горох

Це теж класика, адже з 50-х років принт горошок підкорює світову моду та змушує жінок шаленіти. Осінь 2023 знову ж таки нагадує, що все нове - це гарно забуте старе. Тому можна сміливо діставати з полиць свої речі у горох, або ж купляти нові.

Незмінна класика, принти, сітки та косухи. Чого ще очікувати від нових трендів осені?

Модні тренди осені 2023 (фото: Freepik)

Взуття

Не менш важливою складовою жіночого світу моди є й взуття. Але тут все спокійно. Лофери ніяк не залишають своїх лідерських позицій, кеди, кросівки та ботильйони також залишаються трендовими та підкорюють жіночі серця і полиці магазинів.

Що ж, ми поділилися своїми осінніми модними спостереженнями, а вам залишається лише оновити свій гардероб та сяяти від задоволеного відображення у дзеркалі.

Раніше ми розповідали яких "жахливих курточок" треба уникати.

А також Андре Тан показав ідеї стильних образів на осінь.

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осінь Модні тренди