Ніжний полуничний торт без випічки з простих інгредієнтів: готується дуже швидко

Для десерту без випічки знадобиться:

полуниця;

печиво пісочне (можна з какао) - 500 г;

яйця - 2 шт;

молоко - 750 мл;

цукор - 75 г;

сіль - 2/3 ч.л;

масло вершкове - 75 г;

кукурудзяний крохмаль - 30 г;

борошно - 30 г;

глазур - 1 пачка (або шоколад+рослинна олія).

Спосіб приготування:

Спочатку яйця потрібно збити разом з цукром, сіллю, борошном та кукурудзяним крохмалем. Далі влийте молоко та знову перемішати.

Після цього проваріть в каструлі на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи.

Крем відставте, щоб він трохи охолов та додайте вершкове масло. Ретельно перемішайте вінчиком до однорідності.

У форму необхідно викласти шар печива, далі викласти крем і повторити так ще два рази. Кулінар каже, що останній шар крему потрібно накрити харчовою плівкою.

Залиште десерт в холодильнику на декілька годин. Після цього зніміть харчову плівку та полийте глазур'ю.