Ніжне тістечко з повидлом з легких інгредієнтів: дуже легкий рецепт

Якщо вдома до чаю нічого немає, то можна швидко приготувати приготувати надзвичайно смачне тістечко з повидлом. Для цього потрібно зовсім трохи вільного часу та декілька інгредієнтів.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

вершкове масло - 200 г;

яйця - 2 шт;

цукор - 140 г;

розпушувач - 10 г;

борошно - 400 г;

повидло - 400 г;

сіль - дрібка.

Легкий спосіб приготування:

Спочатку потрібно вершкове масло кімнатної температури збити міксером з цукром та сіллю. Далі по одному додати яйця та збивати.

Після цього необхідно додати борошно та розпушувач і руками замісити тісто. На пергаменті потрібно розкачати тісто у формі прямокутника за розміром деко.

Тістечко потрібно випікати при температурі 200 градусів 15 хвилин до золотистого кольору. Кулінар зазначає, поки корж гарячий, варто обрізати боки та розділити його навпіл.

Повидлом потрібно змастити нижній та верхній шар коржів, посипати крихтою та залишити на 5-6 годин. При подачі порізати на шматочки, також можна присипати цукровою пудрою.