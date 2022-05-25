Нежный клубничный торт без выпечки из простых ингредиентов: готовится очень быстро

С наступлением теплой поры на полках в магазинах можно увидеть клубнику. Она прекрасно сочетается просто свежей с сахаром или сметаной. Но также из нее можно приготовить сладкий десерт без применения духовки.
Рецептом приготовления поделились фудблогер Ольга Головина в Instagram.
Для десерта без выпечки понадобится:
Способ приготовления:
Сначала яйца нужно взбить вместе с сахаром, солью, мукой и кукурузным крахмалом. Далее влейте молоко и снова перемешайте.
После этого проварите в кастрюле на среднем огне до загустения, постоянно помешивая.
Крем отставьте, чтобы он немного остыл и добавьте сливочное масло. Тщательно перемешайте венчиком до однородности.
В форму необходимо выложить слой печенья, далее выложить крем и повторить так еще два раза. Кулинар говорит, что последний слой крема нужно накрыть пищевой пленкой.
Оставьте десерт в холодильнике на несколько часов. После этого снимите пищевую пленку и полейте глазурью.
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