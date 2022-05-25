Нежный клубничный торт без выпечки из простых ингредиентов: готовится очень быстро

Для десерта без выпечки понадобится:

клубника;

печенье песочное (можно с какао) - 500 г;

яйца - 2 шт;

молоко - 750 мл;

сахар - 75 г;

соль - 2/3 ч. л;

масло сливочное - 75 г;

кукурузный крахмал - 30 г;

мука - 30 г;

глазурь - 1 пачка (или шоколад+растительное масло).

Способ приготовления:

Сначала яйца нужно взбить вместе с сахаром, солью, мукой и кукурузным крахмалом. Далее влейте молоко и снова перемешайте.

После этого проварите в кастрюле на среднем огне до загустения, постоянно помешивая.

Крем отставьте, чтобы он немного остыл и добавьте сливочное масло. Тщательно перемешайте венчиком до однородности.

В форму необходимо выложить слой печенья, далее выложить крем и повторить так еще два раза. Кулинар говорит, что последний слой крема нужно накрыть пищевой пленкой.

Оставьте десерт в холодильнике на несколько часов. После этого снимите пищевую пленку и полейте глазурью.