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Нежный клубничный торт без выпечки из простых ингредиентов: готовится очень быстро

Рецепт клубничного торта без выпечки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

С наступлением теплой поры на полках в магазинах можно увидеть клубнику. Она прекрасно сочетается просто свежей с сахаром или сметаной. Но также из нее можно приготовить сладкий десерт без применения духовки.

Рецептом приготовления поделились фудблогер Ольга Головина в Instagram.

Для десерта без выпечки понадобится:

  • клубника;
  • печенье песочное (можно с какао) - 500 г;
  • яйца - 2 шт;
  • молоко - 750 мл;
  • сахар - 75 г;
  • соль - 2/3 ч. л;
  • масло сливочное - 75 г;
  • кукурузный крахмал - 30 г;
  • мука - 30 г;
  • глазурь - 1 пачка (или шоколад+растительное масло).

Способ приготовления:

Сначала яйца нужно взбить вместе с сахаром, солью, мукой и кукурузным крахмалом. Далее влейте молоко и снова перемешайте.

После этого проварите в кастрюле на среднем огне до загустения, постоянно помешивая.

Крем отставьте, чтобы он немного остыл и добавьте сливочное масло. Тщательно перемешайте венчиком до однородности.

В форму необходимо выложить слой печенья, далее выложить крем и повторить так еще два раза. Кулинар говорит, что последний слой крема нужно накрыть пищевой пленкой.

Оставьте десерт в холодильнике на несколько часов. После этого снимите пищевую пленку и полейте глазурью.

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