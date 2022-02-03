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Непомітно вкрали ключ: під Полтавою діти віком 12 та 13 років викрали авто у матері їхнього друга

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Полтава, Четвер 03 лютого 2022 20:49
Непомітно вкрали ключ: під Полтавою діти віком 12 та 13 років викрали авто у матері їхнього друга Колаж РБК-Україна: у Кременчуці малолітні школярі викрали авто у матері друга
Автор: Роман Мирончук

У Кременчуці Полтавської області двоє дітей віком 12 та 13 років вирішили викрасти автомобіль у матері свого друга. Інцидент стався сьогодні вранці, 3 лютого.

Про це повідомляє поліція Полтавської області на своїй сторінці в Facebook.

Близько 9 ранку місцева 35-річна мешканка помітила, що зник її автомобіль Volkswagen Touareg, який стояв під будинком багатоповерхівки в мікрорайоні Молодіжний.

Вона відразу ж звернулася в поліцію. Правоохоронці досить швидко змогли встановити місце знаходження викраденого позашляховика. Машину виявили в одному з гаражних кооперативів мікрорайону Молодіжний.

Непомітно вкрали ключ: під Полтавою діти віком 12 та 13 років викрали авто у матері їхнього друга

У Кременчуці двоє малолітніх школярів викрали авто у матері друга (фото :facebook.com/police.polt)

Через деякий час поліція також встановила, що авто викрали двоє місцевих малолітніх хлопців. В даний час зніми розмовляють слідчі і ювенальні поліцейські.

Непомітно вкрали ключ: під Полтавою діти віком 12 та 13 років викрали авто у матері їхнього друга

У Кременчуці двоє малолітніх школярів викрали авто у матері друга (фото :facebook.com/police.polt)

З'ясувалося, що один з юних правопорушників прийшов у гості до свого друга, де непомітно вкрав ключі від машини його матері. Після того як на вулиці стемніло він разом з іншим своїм знайомим сіли в машину і поїхали до гаражів, де і кинули авто.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України, але оскільки відповідальність за цією статтею настає тільки з 14-річного віку, то суд може застосувати до дітей заходи виховного характеру.

Нагадаємо, під Рівним хлопець викрав трактор, щоб дістатися додому.

Ми також писали про те, що в Житомирі підлітки "помстилися" за відмову пустити колядувати.

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