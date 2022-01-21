ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Рівним хлопець викрав трактор, щоб дістатися додому: фото інциденту

Новость на русском →
Рівненська область, П'ятниця 21 січня 2022 15:25
Під Рівним хлопець викрав трактор, щоб дістатися додому: фото інциденту У Рівненській області чоловік викрав трактор, щоб дістатися додому (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівненській області хлопець викрав трактор, щоб дістатися додому. Однак, тепер йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Так, інцидент стався увечері у середу, 19 січня, повідомили у поліції Рівненської області.

21-річний мешканець села Масевичі разом зі своїм товаришем випивали поблизу місцевої крамниці. Зокрема, близько 9 години вечора вони зібралися додому, але одному з юнаків дорога додому здалася дуже довгою, тому він вирішив викрасти трактор.

Зокрема, хлопець згадав, що неподалік від магазину живуть батьки його товариша і в них є трактор, тому він вирішив ним скористатися.

До того ж їхати додому він вирішив через ліс. Однак, по дорозі він не впорався з керуванням та в'їхав у яму й перекинувся. Водій не травмувався та пішов далі пішки, а техніку кинув у лісі.

Під Рівним хлопець викрав трактор, щоб дістатися додому: фото інцидентуУ Рівненській області чоловік викрав трактор, щоб дістатися додому (facebook.com/police.in.Rivne.region)

А вже наступного дня 39-річний власник транспорту виявив, що невідомий викрав його трактор Т-40АМ, і повідомив про це в поліцію. Наразі транспортний засіб повернули власнику. А ось раніше засудженому 21-річному жителю Масевичів тепер загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Під Рівним хлопець викрав трактор, щоб дістатися додому: фото інцидентуПід Рівним хлопець викрав трактор, щоб дістатися додому: фото інциденту

У Рівненській області чоловік викрав трактор, щоб дістатися додому (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Раніше ми повідомляли, що у київському супермаркеті охоронець допоміг злодію обікрасти покупця.

Також ми писали, що у Києві нахабний злодій вкрав телефон у бармена.

Читайте РБК-Україна в Google News
трактор злодій
LITE
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"