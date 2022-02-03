Незаметно украли ключ: под Полтавой дети в возрасте 12 и 13 лет угнали авто у матери их друга

В Кременчуге Полтавской области двое детей в возрасте 12 и 13 лет решили угнать автомобиль у матери своего друга. Инцидент произошел сегодня утром, 3 февраля.

Об этом сообщает полиция Полтавской области на своей странице в Facebook .

Около 9 утра местная 35-летняя жительница заметила, что пропал ее автомобиль Volkswagen Touareg, который стоял под домом многоэтажки в микрорайоне Молодежный.

Она сразу же обратилась в полицию. Правоохранители достаточно быстро смогли установить место нахождение угнанного внедорожника. Машину обнаружили в одном из гаражных кооперативов микрорайона Молодежный.

В Кременчуге двое малолетних школьников угнали авто у матери друга (фото: facebook.com/police.polt)

Через некоторое время полиция также установила, что авто похитили двое местных малолетних ребят. В данное время сними разговаривают следователи и ювенальные полицейские.

В Кременчуге двое малолетних школьников угнали авто у матери друга (фото: facebook.com/police.polt)

Выяснилось, что один из юных правонарушителей пришел в гости к своему другу, где незаметно украл ключи от машины его матери. После того как на улице стемнело он вместе с другим своим знакомым сели в машину и поехали к гаражам, где и бросили авто.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины, но поскольку ответственность по данной статье наступает только с 14-летнего возраста, то суд может применить к детям мероприятия воспитательного характера.