Печенье-маффин с малиновым джемом: рецепт ароматной выпечки из Швеции

Эту вкусную выпечку с малиновым джемом можно назвать одновременно маффином, тарталеткой и печеньем - однако все же, она ближе ко второму. Дело в том, что для выпечки обычно используют формочки для маффинов, а вот тесто делают на сливочном масле, что присуще печенью. Однако эту выпечку всегда можно приготовить как обычное печенье, без формочек, сделав пласт теста толстым.

О том, как готовить печенье с малиновым джемом по шведскому рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что нужно для печенья с малиновым джемом

Для приготовления этого печенья требуются следующие ингредиенты:

сливочное масло - 125 г;

сахар - 67 г;

мука - 100 г;

картофельный крахмал - 38 г;

ванильный порошок - 1 ч. л.;

разрыхлитель - 1/2 ч. л.;

малиновый джем - 100-105 г;

сахарная пудра (по желанию) - 20 г;

свежая малина (по желанию) - по вкусу.

Как готовить печенье с малиновым джемом

Заранее достаньте масло из холодильника или слегка подогрейте в микроволновке - оно должно быть комнатной температуры для облегчения замешивания теста.

Поставьте разогреваться духовку до 200 градусов, в это время приготовьте тесто. Для этого соедините в большой миске сливочное масло с сахаром, тщательно перемешав ингредиенты.

В отдельной миске смешайте муку с картофельным крахмалом, ванильным порошком и разрыхлителем. После этого добавьте мучную смесь к маслу с сахаром и перемешайте до однородности теста.

После этого можно готовить несколькими методами: либо раскатать пласт теста толщиной 2,5-3 см для более плоского печенья, либо разделить тесто на одинаковые по размеру шарики для будущих тарталеток.

В первом случае вырежьте из теста одинаковое по размеру печенье и переложите на противень, застеленный пергаментом. Во втором - положите шарики в бумажные стаканчики для маффинов.

Сделайте в будущем печенье углубление и заполните его джемом на 3/4. Выпекайте печенье 10-12 минут в средней части духовки. Оно должно быть чуть-чуть золотистого цвета, оставаясь бледным - иначе тесто перепечется и будет твердым.

Достаньте печенье, подождите, пока оно остынет и присыпьте пудрой или украсьте ягодами малины.

Печенье с малиновым джемом (иллюстрация: Freepik)

Печенье с малиновым джемом и малиной (иллюстрация: Freepik)