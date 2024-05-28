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Кекс с сухофруктами: рецепт легкой выпечки на каждый день

Вторник 28 мая 2024 11:47
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Кекс с сухофруктами: рецепт легкой выпечки на каждый день Как готовить кекс с сухофруктами (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Этот вкусный кекс с сухофруктами похож по вкусу на рождественский штоллен, однако готовить его гораздо легче. Хотя такую выпечку можно сделать к праздничному дню, ее простота позволяет готовить кекс по этому рецепту хоть каждый день.

О том, как приготовить кекс с сухофруктами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube канал "Ваніль і Шоколад".

Что нужно для кекса с сухофруктами

Для того чтобы испечь такую вкусную выпечку, нужны следующие ингредиенты:

  • мука - 300 г;
  • сливочное масло - 150 г;
  • яйца - 3 шт.;
  • сахар - 100 г;
  • цедра лимона - 10 г;
  • цедра апельсина - 10 г;
  • апельсиновые цукаты - 50 г;
  • грецкие орехи - 100 г;
  • изюм - 50 г;
  • курага - 50 г;
  • чернослив - 50 г;
  • разрыхлитель выпечки - 10 г;
  • соль - щепотка;
  • ваниль - щепотка.

А также силиконовая форма для кекса размером 10х23 см.

Как готовить кекс с сухофруктами.

Положите в кастрюлю масло, апельсиновую и лимонную цедру и доведите смесь до кипения на небольшом огне. Изюм для начинки выдержите в горячей кипяченой воде.

Кекс с сухофруктами: рецепт легкой выпечки на каждый день

Доведите до кипения масло с цедрой (скриншот / Ваніль і Шоколад)

После этого остудите массу. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром в пышную массу, добавьте масло с цедрой, разрыхлитель, ваниль и соль.

Тщательно вымешайте смесь миксером до однородной консистенции. Добавьте муку и замесите тесто силиконовой лопаткой.

Кекс с сухофруктами: рецепт легкой выпечки на каждый день

Замесите тесто для кекса (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Измельчите грецкие орехи, курагу и чернослив, и добавьте к тесту вместе с цукатами и изюмом. Составляющие для начинки можно выбрать по своему вкусу, однако их вес в сумме должен составлять 300 г.

Кекс с сухофруктами: рецепт легкой выпечки на каждый день

Добавьте начинку к тесту (скриншот / Ваніль і Шоколад)

Размешайте ингредиенты и выложите тесто с начинкой в силиконовую форму. Чтобы предотвратить трещинки в выпечке, накройте форму фольгой - которая снимается за 15 минут до окончания выпекания.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кекс 1 час. По желанию, посыпайте готовый охлажденную выпечку сахарной пудрой.

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