Появился в расписании школ. В еще одной стране вводят изучение украинского языка

Украинские дети в Чехии смогут изучать украинский язык в школах. Он появился в расписании в этом году как второй иностранный.

Такие уроки будут в учебных заведениях, где наберется достаточное количество желающих, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Новый предмет решили ввести в некоторых чешских школах. Теперь украинский язык включен в список иностранных, которые изучают дети. Наряду с английским в Чехии также учат немецкий, испанский, французский или русский язык.

Какой язык включить в программу решают отдельно в каждом учебном заведении. В Министерстве образования Чехии объяснили, что введение языка в программу зависит только от школы и его возможностей. Если в учебном заведении есть учитель, который может преподавать украинский язык и набирается группа желающих, предмет вводят в расписание.

В Чехии остаются более 364 319 беженцев из Украины. Из них 28% – дети. В местные школы пошли 54% (более 50 тысяч). Согласно данным ЮНЕСКО, среди наибольших потребностей украинских детей в обучении – школьные принадлежности, компьютерная техника и языковые курсы.

Ранее сообщалось об изучении украинского языка в школах в Германии. Такую инициативу ввели в каждом районе Гамбурга для детей, приехавших недавно и тех, которые давно проживают в стране.

А в Польше выпускники средних школ с 2025 года смогут сдавать экзамен по украинскому языку как второму иностранному.

Напомним, мы писали, где будут предоставлять бесплатное жилье украинцам в Чехии с 1 сентября.

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