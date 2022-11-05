Как сделать пасты тахини и хумус, которые очень дорого стоят в супермаркетах

Пасты тахини и хумус - вкусны и полезны для здоровья. В них содержатся витамины, микроэлементы и минералы. В украинских супермаркетах обе пасты стоят довольно дорого, и если хумус по цене более или менее доступен, то тахини - очень дорогой продукт.

Как приготовить эти пасты самостоятельно - читайте в материале Styler ниже.

Тахини

Тахини - это однородная кунжутная паста, которую регулярно едят в странах Ближнего Востока. Без тахини не обходятся праздники, ее добавляют в холодные и горячие блюда, а еще из нее делают популярные восточные сладости.

Паста тахини добавляет энергии и сил, прекрасно переваривается, поддерживает здоровье кожи. В ней содержится много кальция, что укрепляет кости и улучшает состояние ногтей. Также в тахини есть растительный белок. Эта паста укрепляет иммунитет, улучшает работу пищеварительной системы и регулирует обмен веществ.

А еще в тахини есть антиоксиданты, которые предотвращают раннее старение кожи и положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Приготовить пасту тахини можно самостоятельно. Вам нужен кунжут и оливковое масло.

Поставьте на огонь сухую сковороду. Насыпьте кунжут и обжаривайте до золотистого цвета (15 минут) на среднем огне. Регулярно помешивайте.

Потом дайте ему остыть, пересыпьте в чашу блендера и на максимальной скорости перебейте до однородного состояния. На стенах чаши должно проступить масло с семечек. Добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и еще раз взбейте.

Хранить такую пасту можно в холодильнике до 1 месяца.

Фото: Паста тахини (freepik.com)

Хумус

Еще одна традиционная паста на Ближнем Востоке, которая готовится на основе нута. Эта паста пользуется популярностью в Израиле, Ливане, Турции, в Греции и на Кипре. Эту пасту называют суперпродуктом, так в ней содержится огромное количество витаминов, белок и клетчатка.

Хумус помогает похудеть, снижает уровень холестерина в крови, помогает при профилактике диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. У этой пасты низкий гликемический индекс при обилии сложных углеводов.

Еще в хумусе много антиоксидантов, которые замедляют старение А фолиевая кислота (В9) очень важна для женщин.

Самым простым рецептом хумуса поделился известный кулинар Евгений Клопотенко.

Вам понадобятся:

250 г нута

2-3 зубчика чеснока

3 ст. ложки лимонного сока

1/3 ч. ложки зиры

3 ст. ложки пасты тахини

3-4 ст. ложки оливкового масла

½ ч. ложки соли

Нут промойте несколько раз под проточной водой и замочите на 3-4 часа (а лучше на ночь). Потом сварите его в подсоленной воде до готовности. В готовом виде горох можно легко расплющить.

Слейте воду от нута в отдельную емкость, она еще понадобится. В отварной нут добавьте тахини.

Потом измельченный чеснок, соль (0,5 ч. ложки) и сок лимона. Потом добавьте зиру и оливковое масло. Переложите все в чашу блендера и перебейте до однородного состояния. Консистенцию и вкус можно регулировать с помощью соли, лимонного сока и отвара после нута.