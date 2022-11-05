Как сделать пасты тахини и хумус, которые очень дорого стоят в супермаркетах
Пасты тахини и хумус - вкусны и полезны для здоровья. В них содержатся витамины, микроэлементы и минералы. В украинских супермаркетах обе пасты стоят довольно дорого, и если хумус по цене более или менее доступен, то тахини - очень дорогой продукт.
Как приготовить эти пасты самостоятельно - читайте в материале Styler ниже.
Тахини
Тахини - это однородная кунжутная паста, которую регулярно едят в странах Ближнего Востока. Без тахини не обходятся праздники, ее добавляют в холодные и горячие блюда, а еще из нее делают популярные восточные сладости.
Паста тахини добавляет энергии и сил, прекрасно переваривается, поддерживает здоровье кожи. В ней содержится много кальция, что укрепляет кости и улучшает состояние ногтей. Также в тахини есть растительный белок. Эта паста укрепляет иммунитет, улучшает работу пищеварительной системы и регулирует обмен веществ.
А еще в тахини есть антиоксиданты, которые предотвращают раннее старение кожи и положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.
Приготовить пасту тахини можно самостоятельно. Вам нужен кунжут и оливковое масло.
Поставьте на огонь сухую сковороду. Насыпьте кунжут и обжаривайте до золотистого цвета (15 минут) на среднем огне. Регулярно помешивайте.
Потом дайте ему остыть, пересыпьте в чашу блендера и на максимальной скорости перебейте до однородного состояния. На стенах чаши должно проступить масло с семечек. Добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и еще раз взбейте.
Хранить такую пасту можно в холодильнике до 1 месяца.
Фото: Паста тахини (freepik.com)
Хумус
Еще одна традиционная паста на Ближнем Востоке, которая готовится на основе нута. Эта паста пользуется популярностью в Израиле, Ливане, Турции, в Греции и на Кипре. Эту пасту называют суперпродуктом, так в ней содержится огромное количество витаминов, белок и клетчатка.
Хумус помогает похудеть, снижает уровень холестерина в крови, помогает при профилактике диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. У этой пасты низкий гликемический индекс при обилии сложных углеводов.
Еще в хумусе много антиоксидантов, которые замедляют старение А фолиевая кислота (В9) очень важна для женщин.
Самым простым рецептом хумуса поделился известный кулинар Евгений Клопотенко.
Вам понадобятся:
- 250 г нута
- 2-3 зубчика чеснока
- 3 ст. ложки лимонного сока
- 1/3 ч. ложки зиры
- 3 ст. ложки пасты тахини
- 3-4 ст. ложки оливкового масла
- ½ ч. ложки соли
Нут промойте несколько раз под проточной водой и замочите на 3-4 часа (а лучше на ночь). Потом сварите его в подсоленной воде до готовности. В готовом виде горох можно легко расплющить.
Слейте воду от нута в отдельную емкость, она еще понадобится. В отварной нут добавьте тахини.
Потом измельченный чеснок, соль (0,5 ч. ложки) и сок лимона. Потом добавьте зиру и оливковое масло. Переложите все в чашу блендера и перебейте до однородного состояния. Консистенцию и вкус можно регулировать с помощью соли, лимонного сока и отвара после нута.
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