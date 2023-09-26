Подобное видели в первый раз! В небе над Украиной зафиксировали полярное сияние (фото)

В Харьковской области зафиксировали невероятное небесное явление - полярное сияние. Для Украины такое зрелище довольно редкое, но на этот раз произошло из-за магнитных бурь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пользователя форума Киевского клуба астрономов любителей под ником RPM RPM .

Полярное сияние в Украине

Автор сделал фотографию в Богодуховском районе в поселке городского типа Коломак в 03:15 ночи. По словам очевидца, сияние можно было увидеть под хвостом созвездия Большой медведицы.

Мужчина также добавляет, что самые яркие вспышки было видно за 20 минут до этого снимка, однако он не успел зафиксировать этот момент.

Полярное сияние в Харькове (фото: astroclub.kiev.ua)

Почему возникло полярное сияние

В ночь на 25 сентября в украинские широты пришла мощная магнитная буря. Благодаря взаимодействию магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра возникает свечение верхних слоев атмосферы. Именно это и повлекло за собой появление небесного явления.

Другие пользователи форума отмечают, что для широт Харьковской области такое явление крайне редко.