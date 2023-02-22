ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Невероятные фото заснеженных Карпат после 5 дней шторма: дух захватывает!

Новина українською →
Среда 22 февраля 2023 13:12
Невероятные фото заснеженных Карпат после 5 дней шторма: дух захватывает! Как выглядят Карпаты после пяти дней шторма (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Карпатах утих шторм, который продолжался около 5 дней. Сейчас погода значительно улучшилась, хотя по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, в горах сейчас ограничена видимость и есть мороз.

Горные спасатели опубликовали фотографии заснеженных Карпат, от которых просто дух захватывает. Фото разместил в Facebook Василь Фицак.

На горе Поп Иван сейчас есть мороз и облачно, а еще снег в сочетании с сильным ветром создал там невероятные и фантастические фигуры.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость ограничена, ветер юго-западный 5-6 м/с. Температура воздуха -8 градусов", - говорится в сообщении спасателей.

Невероятные фото заснеженных Карпат после 5 дней шторма: дух захватывает!

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Больше фотографий заснеженных фантастических Карпат показал горный спасатель Василий Фицак.

"После пяти суток шторма небеса отворились и подарили прекрасный день", - добавил он.

Невероятные фото заснеженных Карпат после 5 дней шторма: дух захватывает!Невероятные фото заснеженных Карпат после 5 дней шторма: дух захватывает!Невероятные фото заснеженных Карпат после 5 дней шторма: дух захватывает!Невероятные фото заснеженных Карпат после 5 дней шторма: дух захватывает!Невероятные фото заснеженных Карпат после 5 дней шторма: дух захватывает!Невероятные фото заснеженных Карпат после 5 дней шторма: дух захватывает!Невероятные фото заснеженных Карпат после 5 дней шторма: дух захватывает!

Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

Украинцы пришли в восторг от фотографий и поделились впечатлениями в комментариях.

  • Красота!
  • Дух перехватывает! Как будто из сказки "Снежная королева"
  • Сказочно! Невероятная красота!
  • Карпатская сказка!
  • Природа создает неожиданные шедевры!
  • Снежная крепость!
  • Как из голливудского фантастического фильма
  • Это что-то космическое!
  • Выход в другое измерение

Кстати, ранее мы писали о том, что создан невероятный проект микродомиков в Карпатах для переселенцев.

А еще рассказывали о том, что синоптики обещают раннюю и теплую весну в этом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
природа Карпаты гори