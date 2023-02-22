Невероятные фото заснеженных Карпат после 5 дней шторма: дух захватывает!
В Карпатах утих шторм, который продолжался около 5 дней. Сейчас погода значительно улучшилась, хотя по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, в горах сейчас ограничена видимость и есть мороз.
Горные спасатели опубликовали фотографии заснеженных Карпат, от которых просто дух захватывает. Фото разместил в Facebook Василь Фицак.
На горе Поп Иван сейчас есть мороз и облачно, а еще снег в сочетании с сильным ветром создал там невероятные и фантастические фигуры.
"На горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость ограничена, ветер юго-западный 5-6 м/с. Температура воздуха -8 градусов", - говорится в сообщении спасателей.
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
Больше фотографий заснеженных фантастических Карпат показал горный спасатель Василий Фицак.
"После пяти суток шторма небеса отворились и подарили прекрасный день", - добавил он.
Фото: facebook.com/vasyl.fitsak
Украинцы пришли в восторг от фотографий и поделились впечатлениями в комментариях.
- Красота!
- Дух перехватывает! Как будто из сказки "Снежная королева"
- Сказочно! Невероятная красота!
- Карпатская сказка!
- Природа создает неожиданные шедевры!
- Снежная крепость!
- Как из голливудского фантастического фильма
- Это что-то космическое!
- Выход в другое измерение
Кстати, ранее мы писали о том, что создан невероятный проект микродомиков в Карпатах для переселенцев.
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