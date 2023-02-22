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Неймовірні фото засніжених Карпат після 5 днів шторму: дух захоплює!

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Середа 22 лютого 2023 13:12
Неймовірні фото засніжених Карпат після 5 днів шторму: дух захоплює! Як виглядають Карпати після п'яти днів шторму (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Карпатах затих шторм, який тривав близько 5 днів. Наразі погода значно покращилася, хоча за даними Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту, у горах зараз обмежена видимість та є мороз.

Гірські рятувальники опублікували фотографії засніжених Карпат, яких просто дух захоплює. Фото розмістив у Facebook Василь Фіцак.

На горі Піп Іван зараз є мороз та хмарно, а ще сніг у поєднанні з сильним вітром створив там неймовірні та фантастичні постаті.

"На горі Піп Іван Чорногорський буде хмарно. Видимість обмежена, вітер південно-західний 5-6 м/с. Температура повітря -8 градусів", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Неймовірні фото засніжених Карпат після 5 днів шторму: дух захоплює!

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Більше світлин засніжених фантастичних Карпат показав гірський рятівник Василь Фіцак.

"Після п'яти діб шторму небеса відчинилися та подарували чудовий день", - додав він.

Неймовірні фото засніжених Карпат після 5 днів шторму: дух захоплює!Неймовірні фото засніжених Карпат після 5 днів шторму: дух захоплює!Неймовірні фото засніжених Карпат після 5 днів шторму: дух захоплює!Неймовірні фото засніжених Карпат після 5 днів шторму: дух захоплює!Неймовірні фото засніжених Карпат після 5 днів шторму: дух захоплює!Неймовірні фото засніжених Карпат після 5 днів шторму: дух захоплює!Неймовірні фото засніжених Карпат після 5 днів шторму: дух захоплює!

Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

Українці захопилися фотографіями та поділилися враженнями у коментарях.

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  • Це щось космічне!
  • Вихід в інший вимір

До речі, раніше ми писали про те, що створено неймовірний проєкт мікробудиночків у Карпатах для переселенців.

А ще розповідали про те, що синоптики обіцяють ранню та теплу весну цього року.

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