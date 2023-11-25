"Невероятная гордость и спокойствие". Дорофеева встретилась с украинскими воинами в Донецкой области (фото)

Украинская певица Надя Дорофеева встретилась с военными в Донецкой области. Исполнительница передала вторую партию волонтерской помощи - дроны.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
По словам артистки, дроны, которые она передала нашим ребятам месяц назад, уже уничтожили много техники оккупантов.
Дорофеева привезла дроны для защитников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Первое, что мне сказали ребята, которым мы передали первую партию дронов еще месяц назад, что эти дроны уже уничтожили кучу вражеской техники", - говорит Надя.
Сегодня, 25 ноября, она с командой довезла украинским защитникам вторую партию (35 штук).
В общей сложности воины уже получили 91 fpv дроны, на которые было потрачено два миллиона гривен.
Дорофеева привезла дроны для защитников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Итак, дорогие, побывав сегодня в Донецкой области, я понимаю, что эти эмоции должен почувствовать каждый гражданский. Во-первых, пообщавшись с нашими защитниками и защитницами, чувствуешь невероятную гордость и спокойствие. Во-вторых, нереальное желание быть полезным, потому что каждый сознательный украинец должен понимать: если ты не там, то помогай, чем можешь", - подытожила звезда, поблагодарив за этот день.
Дорофеева привезла дроны для защитников (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, украинская певица Надя Дорофеева с первых дней войны четко обозначила, что Россия - это агрессор.
Артистка активно поддерживает земляков, занимается волонтерской деятельностью и дает благотворительные концерты.
Ранее с украинскими воинами встретились Свитолина и Жадан.
Также лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин, который служит в ВСУ, высказался об артистах, которые не ушли на фронт.