"Неймовірна гордість і спокій". Дорофєєва зустрілася з українськими воїнами на Донеччині (фото)

Дорофєєва привезла дрони українським воїнам

За словами артистки, дрони, які вона передала нашим хлопцям місяць тому, вже знищили багато техніки окупантів.

Дорофєєва привезла дрони для захисників (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Перше, що мені сказали хлопці, яким ми передали першу партію дронів ще місяць тому, що ці дрони вже знищили купу ворожої техніки", - каже Надя.

Сьогодні, 25 листопада, вона з командою довезла українським захисникам другу партію (35 штук).

Загалом воїни вже отримали 91 fpv дрони, на які було витрачено два мільйони гривень.

Дорофєєва привезла дрони для захисників (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Отож, любі, побувавши сьогодні на Донеччині, я розумію, що ці емоції повинен відчути кожен цивільний. По-перше, поспілкувавшись з нашими захисниками і захисницями, відчуваєш неймовірну гордість і спокій. По-друге, нереальне бажання бути корисним, бо кожен свідомий українець має розуміти: якщо ти не там, то допомагай, чим можеш", - підсумувала зірка, подякувавши за цей день.

Дорофєєва привезла дрони для захисників (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, українська співачка Надя Дорофеєва з перших днів війни чітко обізначила, що Росія - це агресор.

Артистка активно підтримує земляків, займається волонтерською діяльністю і дає благодійні концерти.