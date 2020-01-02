Неймовірна краса: з'явилися вражаючі фото зимових Карпат

Карпати взимку завжди вражають своєю красою. На цей раз барвисті фотографії світанків з засніжених гір опублікували рятувальники Чорногірського гірського пошукового поста на своїй сторінці в Facebook.

На тлі засніжених схилів схід сонця виглядає просто приголомшливо. Сьогодні, 2 січня, о 8:15 на горі Піп Іван Чорногірський була хмарна температура з проясненнями. Вітер північно-західний 15 метрів в секунду, але місцями пориви сягали 25 м/с. При цьому температура повітря становила -7 градусів.

Карпати взимку (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Варто зазначити, що вчора рятувальникам вдалося зробити не менш художній знімок, ніж сьогодні вранці. Тільки на цей раз сонце вже сідало над засніженими горами.

Карпати взимку (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

При цьому 1 січня станом на 16:30 температура повітря становила -13 градусів. Вітер був також північно-західний, який дув зі швидкістю 5-6 метрів в секунду.

Дані знімки привели в захват користувачів мережі. Ось що вони пишуть з цього приводу.

Шкода, що фізичне тіло не дозволяє людині знаходитися там в будь-який момент;

Вже плачу і сумую;

Неймовірна краса!

Чарівно;

Це фото претендує на фото року! Сильно!

Мороз додав яскравих кольорів;

Це фото зробило мій вечір;

Що може бути красивіше цього?

Скріншоти з Facebook