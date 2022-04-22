Неймовірна Джульєтта: ця тендітна дівчина-медик рятує наших бійців на фронті

Ніжна і тендітна, на перший погляд, але дуже сильна і мужня – це військовий медик з позивним Джульєтта. Дівчина вже півтора місяця перебуває на передовій зі 128 окремою гірсько-штурмовою Закарпатською бригадою.

Що відомо про цю дівчину – розповіли на сторінці бригади в Facebook.

Джульєтта закінчила медичний коледж за спеціальністю Офтальмологія. І в її обов'язки входило призначати контактні лінзи в сучасному стерильному кабінеті.

Але доля розпорядилася інакше - Джульєтта евакуює тяжкопоранених хлопців з мінно-вибуховими або осколковими пораненнями, з опіками та іншими травмами.

Вона поспішає зі своїм тривожною валізкою в саме пекло, щоб вкотре не допустити в чиїй-небудь біографії "200".

"На війні потрібен холодний розум! Емоції залишу на час після перемоги!"- зізнається Джульєтта.

Вона зазначає, що як би важко зараз не було, де б вона ще знайшла такий крутий колектив.

"Батальйон бойовий, всі хлопці-сміливі, мотивовані, горою стоять один за одного. Тому і я поруч з ними намагаюся "нюні" не розпускати. Хоча, зізнаюся чесно, буває непросто", - додає дівчина.

Це вже друга ротація у Джульєтти. Перша тривала понад 9 місяців. Але зараз вона приїхала разом з військовими на самому початку повномасштабного вторгнення. І їм з найперших днів не щастило - руйнували будинки, де вони розташовувалися.

"Спочатку в одному населеному пункті розмістилися, село почали крити мінами. Переїхали в сусіднє село - і його накривали так, що доводилося в підвалі ночувати. На третій день перебазувалися, та й так було, м'яко кажучи, весело. В який будинок не оселимося - його руйнують. Було таке відчуття, що за нами стежать", - розповіла Джульєтта.

Фото: військовий медик Джульєтта (facebook.com/128brigade)

За півтора місяця роботи у неї було чимало. Але вона намагається зберігати спокій і налаштовуватися на роботу.

"Ніхто ж не буде "цяцькатися" зі мною через те, що дівчина. Звичайно, доводиться стикатися з непростими пораненнями, морально і професійно це не завжди просто. Але навіть в таких умовах хлопці не втрачають почуття гумору. Ось недавно одному бійцеві осколок під вухо залетів, а він напівжартома почав скаржитися: "це що, я вже не такий красивий буду?". Заспокоїла, що його зовнішності нічого не загрожує", - додала дівчина.

Вона впевнена, що перемога українського війська вже близько. Каже, що налаштувалася до літа повернутися додому, а бійці підрозділу роблять для цього все можливе.