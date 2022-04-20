Навідниця САУ 23-річна Тетяна вправно насипає ворогу: хто вона - зіркова мама двох дітей
Навідниця самохідної артилерійської установки (САУ) Тетяна Чубар вміло "насипає" ворогові. Вона стала зіркою мережі після публікації відео з її роботою. В житті вона - 23-річна 160-сантиметрова білявка, мама двох дітей, а також тік-токер з ніком "princeska_13".
Що відомо про Тетяну - дивіться нижче в матеріалі Styler.
У лавах Збройних Сил України дівчина з 2017 року. Спочатку була діловодом, служила в медроті, потім у реактивній батареї, а далі - уже у самохідному дивізіоні.
Зараз Тетяна, навідниця самохідної артилерійської установки, із 58 окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського.
Коли поїхала вчитися на навідницю САУ, була єдиною дівчиною у навчальному дивізіоні в Немирові. У лютому цього року планувала поїхати навчатися на командира гармати.
Так Тетяна виглядала до війни:
Скрін: tiktok.com/@__princeska_13
Ось це відео, яке підірвало мережу, набравши мільйон переглядів. За словами командира, це була дійсно - бойова робота на ураження.
Тетяна колись працювала в кондитерській, пекла тістечка. А нині нещадно підсмажує ворога, говориться в сюжеті ТСН.
Тепер на рахунку Тетяни близько десятка знищених цілей. Синочки Тані малюють танки з мамою, називаючи їх "мамина машинка".
Вона називає себе "принцеска" і каже, що вона дівчина і білявка - воює з манікюром і нафарбованими віями.
Наразі вже вийшов наказ про нагородження Тетяни медаллю "Захисника вітчизни". Керівництво подало рапорт на її призначення командиром гармати.
Раніше ми писали про історію офіцера Катерини, яка п'ять років пробивалася в ЗСУ і їй це вдалося.