Таро-гороскоп на неделю. Кого накроет волна удачи и везения, а кого судьба испытает на прочность

Новая неделя, которая началась 31 марта и закончится 6 апреля - это время перемен и обновления. Многие знаки Зодиака захотят изменить себя или свою жизнь прямо сейчас. Раки наконец-то обретут долгожданное счастье, а Стрельцы легко преодолеют все неудачи.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro .

Овен

На этой неделе Овны обретут уверенность в себе, станут более настойчивыми, прямолинейными и даже требовательными в отношении того, что они заслуживают и хотят. Нужно наконец-то осознать, что каждый должен защищать свои интересы и бороться за права.

Телец

В эти дни Тельцы станут более открытыми в выражении своих чувств, и эта уверенность будет только расти. Вам кажется, что настал момент, чтобы откровенно поделиться своими настоящими переживаниями. Постарайтесь доверять окружающим, и, что удивительно, они смогут вас понять и посочувствовать, что уже принесет облегчение.

Близнецы

С 31 марта по 6 апреля Близнецам следует больше заботиться о себе, устанавливать здоровые границы с людьми, которые могут причинить боль, и продолжаете жить полноценной и гармоничной жизнью. Не бойтесь говорить о том, что вас беспокоит, или просить помощь.

Рак

Эта неделя - волшебное время для того, чтобы впустить в свою жизнь настоящую любовь или перезагрузить старые отношения. Если вы одиноки и полны надежд, обратите внимание на Тельцов и Весов - кто-то из них может быть особенным человеком в вашей жизни.

Лев

На этой неделе Львам нужно поставить свои потребности на первое место и взять на себя ответственность за создание и управление той жизнью, которую действительно хотите. Будьте настоящим, живите для себя и просто посмотрите, куда это вас приведет.

Дева

С 31 марта по 6 апреля Девам крупно повезет, их буквально накроет волна удачи и везения. Такое впечатление, что все, к чему вы прикасаетесь, будто превращается в золото. Не бойтесь рисковать и покорять новые вершины.

Весы

На этой неделе Весам следует быть острожными и пересмотреть свой список близких людей. Нужно быть более избирательными в том, кому доверять, с кем проводить время и в кого вкладывать свои драгоценные время и энергию. Рядом с вами не место тем, кто проявляет ложь, эгоизм, слабость или непоследовательность.

Скорпион

Представителям этого зодиакального созвездия необходимо понять, что время и ресурсы ограничены, поэтому их нужно использовать максимально эффективно, ориентируясь на свои собственные интересы, а не чужие. Самое время принимать смелые решения.

Стрелец

Стрельцы не раз сталкивались с неудачами, провалами и потерями в жизни, но хорошо знают, что после каждого падения обязательно будет что-то положительное. Это делает вас мудрее, терпеливее и более открытыми для новых вызовов. На этой неделе ждите хороших новостей.

Козерог

Амбиции - это неотъемлемая черта всех Козерогов, и порой кажется, что вы никогда не бываете удовлетворены, всегда в поиске чего-то нового. Вам нужно научиться ценить все, что они уже достигли, преодолели и создали. А также почувствовать настоящую благодарность за то, что у вас есть сейчас.

Водолей

На этой неделе вам необходимо взять на себя полную ответственность за то, чтобы двигать вперед свои потребности и требования. Никакой спаситель не придет и не принесет эту награду на блюдечке - вы должны сами заставить это случиться.

Рыбы

С 31 марта по 6 апреля Рыбам нужно будет развивать свою способность к адаптации, используя это в своих интересах. Вы обладаете редкой гибкостью, легко вписываетесь в разные группы и окружение. Это ваш ключ к успеху.

Вас также может заинтересовать