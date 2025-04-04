Большое чудо ворвется в жизнь этих знаков Зодиака. Таро-гороскоп обещает им нечто особенное

Скорпион

Вселенная готовит для вас глубокую трансформацию, но она не похожа на предыдущие. На картах выпал символ обновления после долгой внутренней борьбы. То, что казалось конечной точкой, вдруг откроет новые двери. Не удивляйтесь, если случайная встреча или даже чей-то простой жест станут началом нового пути.

Телец

Карты Таро намекают, что вы приближаетесь к большому вознаграждению. Плоды вашей выдержки и постоянства наконец начнут созревать - и даже больше, чем вы надеетесь. Сюрприз может прийти через близкого человека или финансовый прорыв. Главное не отталкивать чудо, если оно появится не в той форме, как вы представляли.

Лев

Ваша энергия на этой неделе - будто солнце, вырывающееся из-за облаков. Карта Таро намекает на момент славы или победы, которая придет внезапно, но заслуженно. Казалось бы, мелкое дело, получит резонанс - вас услышат, заметят, отметят. Позвольте себе блистать, но помните, что настоящее чудо случается тогда, когда вы делитесь светом.

Близнецы

Ваша карта Таро до конца этой недели - знак освобождения. Она говорит: пришло время сказать "нет" старым страхам, которые давно съедают вашу энергию. Ирония в том, что то, чего вы избегали, и есть путь к счастью. Сделайте шаг навстречу неизвестному, а потом судьба ответит вам неожиданной легкостью и мощным толчком вперед.