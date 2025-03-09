Невесомый, как облачко! Готовим быстрый и самый вкусный норвежский торт

Настоящий норвежский десерт называется verdens beste - лучший торт в мире. И это действительно настоящий шедевр кондитерского искусства, который может приготовить почти каждый кулинар. Большинство норвежцев называют его - торт квефьорд (kvæfjordkake).
Как приготовить настоящий норвежский торт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинара Юлию Шевчук на канале в YouTube.
Этот торт получил свое название благодаря городку Квефиорду: две сестры впервые испекли его в кафе Alliance в Харстаде в 30-х годах. А норвежцы настолько любят этот десерт, что в 2002 году проголосовали, чтобы он стал национальным тортом Норвегии.
Для бисквита:
Для меренги:
Для крема:
Чтобы сократить время на приготовление и количество ингредиентов, крем можно купить заварной и его сварить.
С помощью миксера взбиваем все продукты для бисквита. Застилаем противень пергаментом для выпечки и ровным слоем выкладываем тесто, засыпаем миндальными хлопьями (или порезанными другими орехами).
Белки с сахаром взбиваем миксером до устойчивых пиков. Выкладываем эту густую смесь на слой бисквита. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 25 минут. Когда пирог будет готов - выключите духовку, но не вытаскивайте сразу, чтобы меренга не осела.
Готовим крем. Яйца, сахар и молоко взбиваем миксером, переливаем в емкость и ставим на средний огонь. Постоянно помешивая варим до загустения. Даем крему остыть до комнатной температуры.
Охлажденные сливки взбиваем миксером, добавляем сахарную пудру и взбиваем до упругой массы. И постепенно, не прекращая взбивать, добавляем эту массу к крему.
Корж разрезаем пополам. Хорошо смазываем кремом середину и накрываем второй половиной коржа.
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