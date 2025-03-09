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Невесомый, как облачко! Готовим быстрый и самый вкусный норвежский торт

Как приготовить настоящий норвежский торт (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Настоящий норвежский десерт называется verdens beste - лучший торт в мире. И это действительно настоящий шедевр кондитерского искусства, который может приготовить почти каждый кулинар. Большинство норвежцев называют его - торт квефьорд (kvæfjordkake).

Как приготовить настоящий норвежский торт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинара Юлию Шевчук на канале в YouTube.

Этот торт получил свое название благодаря городку Квефиорду: две сестры впервые испекли его в кафе Alliance в Харстаде в 30-х годах. А норвежцы настолько любят этот десерт, что в 2002 году проголосовали, чтобы он стал национальным тортом Норвегии.

Что вам понадобится:

Для бисквита:

  • Желток - 4 шт.
  • Сливочное масло - 100 г
  • Сахар - 100 г
  • Мука - 100 г
  • Молоко - 3 ст. ложки
  • Разрыхлитель - 2 ч. ложки
  • Ванильный сахар - 1 ч. ложка

Для меренги:

  • Белок - 4 шт.
  • Соль - щепотка
  • Сахар - 200 г
  • Миндальные хлопья (или других орехов) - 150 г

Для крема:

  • Сливки (33-35%) - 200 г
  • Молоко - 500 мл
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 120 г
  • Сахарная пудра - 30 г
  • Мука - 50 г муки

Чтобы сократить время на приготовление и количество ингредиентов, крем можно купить заварной и его сварить.

Как готовить норвежский торт

С помощью миксера взбиваем все продукты для бисквита. Застилаем противень пергаментом для выпечки и ровным слоем выкладываем тесто, засыпаем миндальными хлопьями (или порезанными другими орехами).

Белки с сахаром взбиваем миксером до устойчивых пиков. Выкладываем эту густую смесь на слой бисквита. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 25 минут. Когда пирог будет готов - выключите духовку, но не вытаскивайте сразу, чтобы меренга не осела.

Готовим крем. Яйца, сахар и молоко взбиваем миксером, переливаем в емкость и ставим на средний огонь. Постоянно помешивая варим до загустения. Даем крему остыть до комнатной температуры.

Охлажденные сливки взбиваем миксером, добавляем сахарную пудру и взбиваем до упругой массы. И постепенно, не прекращая взбивать, добавляем эту массу к крему.

Корж разрезаем пополам. Хорошо смазываем кремом середину и накрываем второй половиной коржа.

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