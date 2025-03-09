Невагомий, мов хмарка! Готуємо швидкий та найсмачніший норвезький торт

Цей торт отримав свою назву завдяки містечку Квефіорду: дві сестри вперше спекли його в кафе Alliance в Харстаді в 30-х роках. А норвежці настільки люблять цей десерт, що у 2002 році проголосували, щоб він став національним тортом Норвегії.

Що вам знадобиться:

Для бісквіта:

Жовток - 4 шт.

Вершкове масло - 100 г

Цукор - 100 г

Борошно - 100 г

Молоко - 3 ст. ложки

Розпушувач - 2 ч. ложки

Ванільний цукор - 1 ч. ложка

Для меренги:

Білок - 4 шт.

Сіль - дрібка

Цукор - 200 г

Мигдальні пластівці (або інших горіхів) - 150 г

Для крему:

Вершки (33-35%) - 200 г

Молоко - 500 мл

Яйця - 2 шт.

Цукор - 120 г

Цукрова пудра - 30 г

Борошно - 50 г

Щоб скоротити час на приготування та кількість інгредієнтів, крем можна купити заварний і його зварити.

Як готувати норвезький торт

За допомогою міксера збиваємо усі продукти для бісквіта. Застеляємо деко пергаментом для випічки й рівним шаром викладаємо тісто.Засипаємо мигдальними пластівцями (або порізаними іншими горіхами).

Білки з цукром збиваємо міксером до стійких піків. Викладаємо цю густу суміш на шар бісквіта. Ставимо деко у розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо 25 хвилин. Коли пиріг буде готовий - виключіть духовку, але не витягайте одразу, щоб меренга не осіла.

Готуємо крем. Яйця, цукор та молоко збиваємо міксером, переливаємо у ємність і ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи варимо до загустіння. Даємо крему охолонути до кімнатної температури.

Охолоджені вершки збиваємо міксером, додаємо цукрову пудру і збиваємо до пружної маси. І поступово, не припиняючи збивати, додаємо цю масу до крему.

Корж розрізаємо навпіл. Добре змащуємо кремом середину та накриваємо другою половиною коржа.

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