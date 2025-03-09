Невагомий, мов хмарка! Готуємо швидкий та найсмачніший норвезький торт

Справжній норвезький десерт називається verdens beste - найкращий торт у світі. І це дійсно справжній шедевр кондитерського мистецтва, який може приготувати майже кожен кулінар. Більшість норвежців називають його - торт квефіорд (kvæfjordkake).
Як приготувати справжній норвезький торт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарку Юлію Шевчук на каналі в YouTube.
Цей торт отримав свою назву завдяки містечку Квефіорду: дві сестри вперше спекли його в кафе Alliance в Харстаді в 30-х роках. А норвежці настільки люблять цей десерт, що у 2002 році проголосували, щоб він став національним тортом Норвегії.
Для бісквіта:
Для меренги:
Для крему:
Щоб скоротити час на приготування та кількість інгредієнтів, крем можна купити заварний і його зварити.
За допомогою міксера збиваємо усі продукти для бісквіта. Застеляємо деко пергаментом для випічки й рівним шаром викладаємо тісто.Засипаємо мигдальними пластівцями (або порізаними іншими горіхами).
Білки з цукром збиваємо міксером до стійких піків. Викладаємо цю густу суміш на шар бісквіта. Ставимо деко у розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо 25 хвилин. Коли пиріг буде готовий - виключіть духовку, але не витягайте одразу, щоб меренга не осіла.
Готуємо крем. Яйця, цукор та молоко збиваємо міксером, переливаємо у ємність і ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи варимо до загустіння. Даємо крему охолонути до кімнатної температури.
Охолоджені вершки збиваємо міксером, додаємо цукрову пудру і збиваємо до пружної маси. І поступово, не припиняючи збивати, додаємо цю масу до крему.
Корж розрізаємо навпіл. Добре змащуємо кремом середину та накриваємо другою половиною коржа.
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