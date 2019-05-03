Невже одяглася? Лорак здивувала незвичайним концертним вбранням

Ані Лорак не перестає шокувати шанувальників
Ані Лорак здивувала фанатів нетрадиційним для виконавиці нарядом. Здивування викликало відео з концерту в німецькому Дюссельдорфі, яке зірка виклала на своїй Instagram-сторінці.
Хоча українська співачка останнім часом полюбляє виходити на сцену ледь прикривши свої принади, за що її часто критикують, кажучи, що вона плутає сцену з пляжем, цього разу Кароліна виступала в строгому чорному костюмі.
Шанувальники оцінили цей крок, як щось нове для 40-річної зірки, зазначивши, що або вона нарешті почала "дорослішати", або місце проведення концерту якимось чином вплинуло на її сценічний образ.
Ані Лорак здивувала фанатів вибором вбрання (фото: anilorak.ua)
Фолловери виконавиці активно коментують образ зірки. Зазначимо, що дехто вважає такий образ надто похмурим і траурним.
Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак привітали з новим етапом життя. Є припущення, що виконавиця незабаром виходить заміж.
Раніше Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак і "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста в "Крокус Сіті Холі".