У Білгород-Дністровському загорівся прогулянковий катер, є потерпілий

У Білгород-Дністровському Одеської області на причалі загорівся прогулянковий катер. В результаті інциденту є потерпілий.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Повідомляється, що пожежу було локалізовано о 10:08 та о 10:24 ліквідовано на площі 100 квадратних метрів. Власник намагався загасити його підручними засобами, через що отримав опіки. Після огляду працівниками медичної служби від госпіталізації він відмовився.

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася пожежа в гуртожитку Одеського національного медичного університету на вулиці Маршала Малиновського. В результаті постраждав один студент, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості з опіками верхніх дихальних шляхів і отруєнням продуктами горіння.

До цього в Чернігівській області через удар блискавки згоріли два будинки.