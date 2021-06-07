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У Білгород-Дністровському загорівся прогулянковий катер, є потерпілий

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Білгород-Дністровський, Понеділок 07 червня 2021 12:25
У Білгород-Дністровському загорівся прогулянковий катер, є потерпілий Фото: пожежа на катері в Білгород-Дністровському (od.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Білгород-Дністровському Одеської області на причалі загорівся прогулянковий катер. В результаті інциденту є потерпілий.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Повідомляється, що пожежу було локалізовано о 10:08 та о 10:24 ліквідовано на площі 100 квадратних метрів. Власник намагався загасити його підручними засобами, через що отримав опіки. Після огляду працівниками медичної служби від госпіталізації він відмовився.

"Імовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при зварювальних роботах", - йдеться в повідомленні.

У Білгород-Дністровському загорівся прогулянковий катер, є потерпілий

Фото: наслідки пожежі на катері (od.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася пожежа в гуртожитку Одеського національного медичного університету на вулиці Маршала Малиновського. В результаті постраждав один студент, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості з опіками верхніх дихальних шляхів і отруєнням продуктами горіння.

До цього в Чернігівській області через удар блискавки згоріли два будинки.

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