Список найпопулярніших фільмів на Netflix прямо зараз: що дивляться у світі і в Україні

Найпопулярніші фільми

Очолює топ-10 американський комедійний бойовик режисера і сценариста Роусона Маршалла Тьорбера "Червоне повідомлення" (Red Notice), головні ролі у якому зіграли Двейн Джонсон, Раян Рейнольдс і Галь Гадот.



На другому місці - драма "У руках пса" (The Power of the Dog), де зіграли Бенедикт Камбербетч та Кірстен Данст.

У топ-3 також входить французька комедія "Інструкція з виховання мажорів" (Spoiled Brats). Це легка картина про те, як батько-мільярдер вирішує провчити своїх розпещених дітей та привчити до праці.

Також до рейтингу найпопулярніших фільмів сьогодні входять:

сімейна комедія "Компанія на свята" (Single All the Way)

різдвяний ромком "Замок на Різдво" (A Castle for Christmas)

фільм жахів "Тільки правда" (The Whole Truth)

фантастичний фільм "Хлопчик на ім’я Різдво" (A Boy Called Christmas)

анімаційна стрічка "Зелений змій" (The Green Snake)

фільм 1943 року "В тісноті та не в образі" (The More the Merrier)

документальна картина "14 вершин: нічого неможливого" (14 Peaks: Nothing Is Impossible)

До речі, в Україні найпопулярніший фільм саме зараз - "Замок на Різдво".

Головні ролі у стрічці зіграли Брук Шілдс, Кері Елвес і Лі Росс.

За сюжетом картини популярна письменниця, щоб уникнути скандалу, вирушає до Шотландії, де закохується в замок і стикається з його власником, сварливим герцогом.

При створенні цього рейтингу були використані актуальні дані онлайн-ресурсу FlixPatrol.