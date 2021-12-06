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Список найпопулярніших фільмів на Netflix прямо зараз: що дивляться у світі і в Україні

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Понеділок 06 грудня 2021 20:00
Список найпопулярніших фільмів на Netflix прямо зараз: що дивляться у світі і в Україні З'явився список найпопулярніших фільмів на Netflix (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Довгими зимовими вечорами багато хто прагне подивитися якийсь цікавий фільм чи серіал. Але часто виникає питання: що ж таке цікавеньке і захоплююче глянути зараз, і при цьому, так би мовити, бути у тренді?

Styler зібрав спеціально для вас топ найпопулярніших художніх (і не тільки) фільмів на Netflix, які дивляться сьогодні мільйони людей у всьому світі.

Найпопулярніші фільми

Очолює топ-10 американський комедійний бойовик режисера і сценариста Роусона Маршалла Тьорбера "Червоне повідомлення" (Red Notice), головні ролі у якому зіграли Двейн Джонсон, Раян Рейнольдс і Галь Гадот.


На другому місці - драма "У руках пса" (The Power of the Dog), де зіграли Бенедикт Камбербетч та Кірстен Данст.

У топ-3 також входить французька комедія "Інструкція з виховання мажорів" (Spoiled Brats). Це легка картина про те, як батько-мільярдер вирішує провчити своїх розпещених дітей та привчити до праці.

Також до рейтингу найпопулярніших фільмів сьогодні входять:

  • сімейна комедія "Компанія на свята" (Single All the Way)
  • різдвяний ромком "Замок на Різдво" (A Castle for Christmas)
  • фільм жахів "Тільки правда" (The Whole Truth)
  • фантастичний фільм "Хлопчик на ім’я Різдво" (A Boy Called Christmas)
  • анімаційна стрічка "Зелений змій" (The Green Snake)
  • фільм 1943 року "В тісноті та не в образі" (The More the Merrier)
  • документальна картина "14 вершин: нічого неможливого" (14 Peaks: Nothing Is Impossible)

До речі, в Україні найпопулярніший фільм саме зараз - "Замок на Різдво".

Головні ролі у стрічці зіграли Брук Шілдс, Кері Елвес і Лі Росс.

За сюжетом картини популярна письменниця, щоб уникнути скандалу, вирушає до Шотландії, де закохується в замок і стикається з його власником, сварливим герцогом.

При створенні цього рейтингу були використані актуальні дані онлайн-ресурсу FlixPatrol.

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