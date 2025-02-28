Когда возраст не имеет значения: 7 фильмов, где женщина старше своего партнера

В мире кинематографа любовь не всегда подчиняется правилам возраста. Иногда он становится лишь цифрой, а важнее - эмоции и чувства, которые объединяют двух людей. В таких историях, где женщина старше своего партнера, раскрываются не только вопросы любви и страсти, но и борьбы со стереотипами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 7 фильмах, которые растрогают вас и покажут, что возраст - это не помеха для настоящих чувств.

Мой лучший любовник (2005)

Фильм рассказывает историю Рафи, 37-летней разведенной женщины, которая живет в Нью-Йорке. Несмотря на успешную карьеру фотографа, Рафи пытается найти любовь и счастье. Во время терапии она встречает и влюбляется в Дэвида, очаровательного и гораздо более молодого художника. Однако Рафи не знает, что Дэвид - сын ее терапевта, Лизы.

Их отношения становятся все более сложными, когда Лиза узнает об их романе и испытывает противоречивые чувства. По мере того как эти трое преодолевают сложности любви, возраста и семейной динамики, им приходится противостоять собственным страхам, неуверенности и общественным ожиданиям, чтобы обрести настоящее счастье и признание.

Няня по вызову (2009)

У 25-летнего юноши начинается роман с одинокой матерью, которая живет по соседству. Основной преградой в их отношениях становится то, что главная героиня значительно старше своего избранника...

Май декабрь (2023)

В основе сюжета лежит вдохновение от саги о Мэри Кей Летурно. Сюжетная линия разворачивается вокруг актрисы, которую играет Натали Портман, отправляющейся в путешествие в Грузию. Ее миссия - глубоко понять и изобразить противоречивую жизнь героини Джулианны Мур, женщины, печально известной из-за своих 23-летних отношений с мужчиной, которого играет Чарльз Мелтон.

Их отношения начались, когда она впервые встретила его еще несовершеннолетней, что добавляет сложности и интриги к развертыванию драмы.

Кинозвезды не умирают в Ливерпуле (2017)

Тридцать лет назад Глория блистала в Голливуде, снималась с Хамфри Богартом и даже получила "Оскар" за лучшую роль второго плана. Теперь ее узнают, как правило, лишь пенсионеры, но сама Глория отказывается признавать себя старой. Она непринужденно флиртует с 27-летним соседом Питером, и тот, к собственному удивлению, быстро поддается.

Питер тоже актер без ролей, поэтому его искренне привлекает творческая натура и тайная хрупкость Глории. Кажется, их стремительный роман перерастает во что-то серьезное. Но тут с эмоциональной и непредсказуемой Глорией начинают происходить странные изменения.

Я никогда не буду твоей (2006)

Роузи работает продюсером на телевидении. В окружении молоденьких коллег девушка все больше расстраивается из-за своего возраста и совсем неудачного брака. Но вдруг в ее жизни произошло чудо, и она встретила мужчину, который, несмотря на довольно молодой возраст, помог ей не только снова обрести это прекрасное чувство любви и заставить Роузи снова поверить в себя, но и перевернуть всю ее жизнь с ног на голову.

Его зовут Адам, он обаятельный и яркий, рядом с ним жизнь немолодой женщины меняется к лучшему. А в это время дочь Роузи одержима своей первой влюбленностью...

Страсти Дон-Жуана (2013)

Джон Мартелло отдает предпочтение в своей жизни лишь материальным вещам, не допуская в личностное пространство никого. Он возвел в культ свое тело, дорогой особняк, спортивную машину и красивых женщин. Подкачав мышцы в спортзале, с наступлением темноты Джон отправляется в ночной клуб, чтобы снять очередную доступную девушку.

Он умышленно проводит с каждой женщиной только одну ночь, позиционируя себя настоящим Дон Жуаном. Но однажды Мартелло встречает Барбару, девушку весьма консервативных взглядов, верящую в настоящую любовь.

Запретная любовь (2008)

Сложные взаимоотношения четырех людей, имевшие место на самом деле в Англии в 1940-х годах, чуть не привели к трагедии. История двух мужчин и двух женщин, которые запутались в поступках, остановились в тупике, в который их завели ошибки.

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