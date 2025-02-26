Фильмы для хорошего настроения: 8 лучших комедий последних лет

Иногда после тяжелого дня хочется просто расслабиться, забыть обо всех заботах и получить заряд позитива. И что может быть лучше хорошей комедии?

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 8 лучших комедий последних лет, которые точно поднимут настроение, подарят искренний смех и легкость. Готовьте попкорн - будет весело!

Почему он? (2016)

Комедия о семейном противостоянии. Отец консервативных взглядов приезжает в гости к дочери и узнает, что она встречается с эксцентричным, богатым, но слишком невоспитанным IT-магнатом. Мужчина не в восторге от выбора дочери и делает все, чтобы помешать их отношениям.

Джуманджи: Зов джунглей (2017)

Фильм переносит четырех подростков в мир загадочной видеоигры. Оказавшись в телах своих игровых аватаров, они получают уникальные способности и слабости, что создает немало забавных ситуаций. Чтобы выбраться из опасных джунглей, друзья должны преодолеть все уровни игры, разгадать тайны и победить главного злодея.

Химеры (2020)

Неудачливая, непопулярная и незаметная девушка Молли однажды приходит в школу в таком виде, что от нее не могут оторвать взгляды все местные звезды. Теперь она эффектная, дерзкая и опасная, а все потому, что в ее теле оказался знаменитый Блиссфилдский маньяк, убивающий подростков и тех, кто просто попадется под руку.

Сама же Молли после столкновения с ним проснулась в его теле. Мистический ритуал, в который мало кто поверит, будет необратимым уже на следующий день. Поэтому у Молли осталось всего несколько часов, чтобы найти и обезвредить настоящего маньяка, не попавшись в процессе в руки полиции.

Джекси (2019)

Фильм о парне, который слишком зависим от своего смартфона. После обновления устройства он получает встроенного виртуального ассистента, по имени Джекси, которая оказывается слишком навязчивой. Она начинает контролировать его жизнь, разрушать отношения и даже манипулировать им. Герою придется выбрать между настоящей жизнью и диктатурой собственного гаджета.

Плюс один (2019)

Романтическая комедия о двух друзьях, которые решают вместе посещать свадьбы знакомых, чтобы избежать неудобных вопросов о личной жизни. Сначала это кажется хорошей идеей, но со временем их дружба начинает перерастать в нечто большее.

Разве это не романтично? (2019)

Сюжет фильма разворачивается вокруг женщины, которая считает себя полностью лишенной романтических иллюзий относительно жизни. После того, как она получает удар по голове, она оказывается в параллельном мире, где все выглядит, как типичная романтическая комедия: с химическим напряжением, громкими признаниями в любви и невероятными ситуациями.

Она пытается найти выход из этой идеализированной реальности, пока не начинает осознавать важность собственных чувств и выбора.

Без обид (2024)

Столкнувшись с неизбежной потерей желанного дома своего детства, Мэдди наталкивается на заманчивую возможность трудоустройства. В объявлении ищут компаньона для замкнутого 19-летнего парня по имени Перси, который происходит от состоятельных родителей, чрезмерно опекающих его. Они хотят, чтобы кто-то "встречался" с Перси, прежде чем он отправится в путешествие в колледж.

Заинтригованная, Мэдди хватается за этот шанс, только чтобы обнаружить, что интровертная натура Перси создает неожиданные проблемы. По мере того, как разворачивается их нетрадиционная связь, Мэдди осознает, что завоевание сердца Перси далеко не гарантировано.

Папины выходные (2023)

Себастьян Манискалко, работающий менеджером отеля в Чикаго, в день независимости США намерен сделать предложение своей девушке Элли - одаренной художнице, выросшей в богатой семье.

Мужчина отправляется на праздник в ее роскошное фамильное поместье, неохотно взяв с собой своего овдовевшего отца Сальво - итальянского парикмахера-иммигранта старой закалки, который отличается жадностью, цинизмом и самоуверенностью. вскоре тяжелый характер последнего приводит к множеству комических выходок и неловких ситуаций.

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