Вона несе службу разом з героями. На "Азовсталі" розповіли про чотирилапу захисницю

У Маріуполі на "Азовсталі" українські захисники більше двох місяців тримають оборону. Разом з ними в притулках знаходяться і тварини. Серед них і віддана собака Соня.

"Соня несе службу разом з героями, повідомляє бійцям про повітряну небезпеку, тому що передчуває її заздалегідь. Все життя захисниця служить в прикордонних військах, вміє шукати вибухівку та інші небезпечні предмети", - написали про відданого звіра.

"Сьогодні, опинившись у смертельній пастці Соня не втрачає бойовий дух і підтримує своїх товаришів по службі", - йдеться на відео.