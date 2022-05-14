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Вона несе службу разом з героями. На "Азовсталі" розповіли про чотирилапу захисницю

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Маріуполь, Субота 14 травня 2022 09:47
Вона несе службу разом з героями. На "Азовсталі" розповіли про чотирилапу захисницю Фото: у Маріуполі розповіли про собаку-захисницю (ria.ru)
Автор: Людмила Жукова

У Маріуполі на "Азовсталі" українські захисники більше двох місяців тримають оборону. Разом з ними в притулках знаходяться і тварини. Серед них і віддана собака Соня.

Про чотирилапу защиницю розповіли в мережі.

"Соня несе службу разом з героями, повідомляє бійцям про повітряну небезпеку, тому що передчуває її заздалегідь. Все життя захисниця служить в прикордонних військах, вміє шукати вибухівку та інші небезпечні предмети", - написали про відданого звіра.

"Сьогодні, опинившись у смертельній пастці Соня не втрачає бойовий дух і підтримує своїх товаришів по службі", - йдеться на відео.

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Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі знімають сюжети, як багато людей "рветься" на роботу в"ДНР".

Також ми писали, що під Маріуполем збільшуються братські могили. Опублікували нові знімки.

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