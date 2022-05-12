У Маріуполі знімають сюжети, як багато людей "рветься" на роботу в "ДНР"
У Маріуполі самопроголошена влада змусила людей прийти на завод, щоб зняти сюжет для пропагандиських каналів. Містянам повідомили, що їм віддадуть трудові книжки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Він написав, що окупанти зібрали людей на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча, щоб "віддати трудові книжки". Тобто повідомити про звільнення. Насправді ж покликали людей, щоб показати натовп "бажаючих працювати в ДНР".
"Сьогодні дійсно пришйли до заводу тисячі людей. Чому? Тому, що пообіцяли віддати трудові книжки людям. Люди прйшли. Що роблять окупанти? Вірно - відео. “Як багато людей рветься на роботу в “ДНР”. Тому знов - не вірте окупаційному відео. Окупанти нескінечнно брешуть. Тому що правда страшна", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, український уряд розробив нову пропозицію щодо порятунку військових, які перебувають на території заводу "Азовсталь". Їх планують обміняти на полонених російських солдатів.
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