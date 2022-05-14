ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Она несет службу вместе с героями. На "Азовстали" рассказали о четырехлапой защитнице

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 14 мая 2022 09:47
Она несет службу вместе с героями. На "Азовстали" рассказали о четырехлапой защитнице Фото: В Мариуполе рассказали о собаке-защитнице (ria.ru)
Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе на "Азовстали" украинские защитники более двух месяцев держат оборону. Вместе с ними в убежищах находятся и животные. Среди них и преданная собака Соня.

О четырехлапой защинице рассказали в сети.

"Соня несет службу вместе с героями, сообщает бойцам о воздушной опасности, потому что предчувствует ее заранее. Всю жизнь защитница служит в пограничных войсках, умеет искать взрывчатку и другие опасные предметы", - написали о преданном звере.

"Сегодня, оказавшись в смертельной ловушке Соня не теряет боевой дух и поддерживает своих сослуживцев", - говорится на видео.

Читайте также, что ставшую знаменитой кошку из Бородянки не отдают хозяйке.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе снимают сюжеты, как много людей "рвется" на работу в "ДНР".

Также мы писали, что под Мариуполем увеличиваются братские могилы. Опубликовали новые снимки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество