Она несет службу вместе с героями. На "Азовстали" рассказали о четырехлапой защитнице
В Мариуполе на "Азовстали" украинские защитники более двух месяцев держат оборону. Вместе с ними в убежищах находятся и животные. Среди них и преданная собака Соня.
О четырехлапой защинице рассказали в сети.
"Соня несет службу вместе с героями, сообщает бойцам о воздушной опасности, потому что предчувствует ее заранее. Всю жизнь защитница служит в пограничных войсках, умеет искать взрывчатку и другие опасные предметы", - написали о преданном звере.
"Сегодня, оказавшись в смертельной ловушке Соня не теряет боевой дух и поддерживает своих сослуживцев", - говорится на видео.
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