Остерігайтеся інтриг і непередбачених витрат: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 26 липня по 1 серпня

Гороскоп на липень 2021 говорить про те, що середина літа стане напруженою і складною для багатьох представників зодіакального сузір'я. Можливі зриви планів, несподівані ситуації, затримки в справах і конфліктні ситуації в особистих відносинах.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 26 липня по 1 серпня. Про це інформує портал Lunday.

Овен

На початку тижня можуть бути інтриги проти вас, а настрій буде зовсім не на висоті. Постарайтеся бути уважнішими з документами, щоб нічого не втратити. З середи до п'ятниці удача знову відвідає Овнів. Можливі складні завдання, але рішучість допоможе їх все швидко вирішити. На вихідних очікуються приємні звістки про матеріальну сферу – можуть запропонувати хорошу посаду або вигідну можливість підробити.

Телець

Понеділок буде вдалим днем для вигідних покупок, переговорів і угод. А ось інші дні не сильно порадують, може бути поганий настрій і навіть депресія. Не робіть нічого важливого. Можливо, за вашою спиною почнуть розпускати чутки, які позначаться на особистому житті. 31 липня та 1 серпня постарайтеся вибратися на публічний захід – вам не завадить розвіятися.

Близнюки

У понеділок і вівторок постарайтеся знайти спільну мову зі співробітниками, начальством і бізнес-партнерами. Якщо проявите впертість - залишитеся ні з чим. Щоб повернути собі відмінний настрій, з середи не сидіть вдома і не залишайтеся на самоті. Друзі зможуть і розвеселити, і дати корисну пораду. В кінці тижня відпочиньте вдома.

Рак

Останній тиждень липня принесе позитивні зміни у всіх сферах життя. У вівторок доведеться докласти максимум зусиль, щоб отримати підвищення, яке вам обіцяло начальство. В середині тижня постарайтеся не приймати важливих рішень, не ведіть важливих розмов, відкладіть розмови з інвесторами.

Лев

Початок тижня принесе рішучий настрій, і Леви зможуть з блиском зробити навіть саму нудну і рудну роботу. Успіх чекає в переговорах з партнерами або клієнтами. З середи всі починання будуть вдалими - можна відкривати новий бізнес, розширювати старий. На вихідних подумайте про активний відпочинок – побудьте на природі.

Діва

Останній тиждень липня стане досить напруженим, можуть бути негаразди в багатьох сферах життя. Але не турбуйтеся, це тимчасовий стан речей. Поставтеся до цього філософськи та не встрявайте в конфлікти. Друга половина дозволить Дівам розібратися з усіма складними питаннями швидко та ефективно. На вихідних присвятіть час тому, що приносить вам задоволення.

Терези

Звичайні справи вас поглинуть настільки, щоб ви будете зайняті роботою майже весь цей тиждень. На вас звалиться багато термінових справ, а з середи настане занепад продуктивності та ступор у багатьох питаннях. У відносинах теж не все буде гладко – можуть бути суперечки з рідними та друзями. До суботи напруженість трохи спаде, але обережність варто проявити й на вихідних.

Скорпіон

Потік позитивних змін захопить Скорпіонів з самого початку тижня - можуть бути несподівані зізнання в любові та пропозиція руки й серця. Романтичні побачення і зустрічі будуть дуже вдалими. Друга половина тижня пройде в роботі та клопотах. Скористайтеся власним терпінням - стане в пригоді. На вихідних будьте обережні: можливі травми, проблеми зі здоров'ям і труднощі.

Стрілець

Почати тиждень активно не вийде - будуть заважати проблеми особистого характеру, плітки та інтриги. До того ж Місяць знизить вашу працездатність. У середу ситуація кардинально зміниться, і Стрільці опиняться в центрі уваги шанувальників. А тим, хто вже перебуває у відносинах, вдасться знайти спільну мову з партнером. На вихідних варто зайнятися роботою по дому, в саду або на дачі.

Козоріг

Перша половина тижня стане вдалою у професійній діяльності - це принесе дивіденди. Наступні три дні будуть неспокійними - поїздки, відрядження, премії, зустрічі, спілкування. Можливі негаразди в особистому житті, але на вихідних вже все прийде в норму. Ситуація різко покращиться і все погане забудеться.

Водолій

У будні дні Водолії отримають чимало приємних хвилин - з'явиться перспектива поправити фінансову ситуацію. У середу і четвер не відмовляйтеся від спілкування, для вас це буде важливо. Є шанс зайняти високу посаду, розширити свій ринок збуту, знайти друзів або отримати надбавку до зарплати. 31 липня й 1 серпня зверніть увагу на свої емоції – не зривайте злість на близьких.

Риб

У вас є всі шанси змінити своє життя на краще – не пропустіть його. Перші два дні тижня будуть дуже перспективними. До суботи буде можливість відмінно заробити - проявіть активність. Можливо, новим джерелом доходу стане ваше хобі або творчість. На вихідних постарайтеся відпочити активно - це принесе радість.