Гороскоп на липень 2021 для всіх знаків: кого чекає багатство, любов і зміни в житті

Гороскоп на липень 2021 для всіх знаків Зодіаку дозволить вам бути в курсі того, що вас чекає і до чого треба готуватися у другому місяці літа.

Професійний астролог і таролог Любов Коденко ексклюзивно для Styler склала гороскоп на липень, який допоможе визначити сприятливі і несприятливі періоди у стосунках, сім'ї, кар'єрі та роботі, а також дізнатися, що буде зі здоров'ям.

Овен

Липень для вас буде відзначений зростанням фізичної та розумової активності, і його варто провести максимально ефективно. Задіявши свої зв'язки, ви зможете просунутися у вирішенні професійних справ. Добре купувати необхідне обладнання, приймати нові обов'язки і займатися освоєнням чогось нового.

У фінансовій сфері всі ті зусилля, які ви докладали в останні місяці, нарешті почнуть давати благодатні плоди.

Неприємності можуть доставити родичі або колеги, або спірні професійні питання в третій декаді липня.

Приємних вражень в особистому житті в липні буде достатньо. Для нових знайомств місяць середньої успішності. Деяким доля подарує цікаві зустрічі, які внесуть великі зміни у свідомість і життя.

Телець

У першій декаді місяця ви можете зіткнутися зі складнощами - в роботі або в особистому житті. Це буде час аналізу і роботи над собою, над стосунками і спробами зрозуміти, що від вас хочуть оточуючі. Це може віднімати у вас масу сил і нервів.

Після 10 липня ви відчуєте, що складнощі завершилися, і можна із задоволенням насолоджуватися літом, відпусткою і всіма радощами життя. Це буде дуже сприятливий період для контактів і зустрічей - ділових або любовних - коли стосунки можуть пройти стадію оновлення, стануть глибшими, серйознішими.

Сімейні Тельці багато сил і засобів вкладуть в оформлення, зміну дизайну будинку - все виявиться дуже вдалим і красивим, і наповнить сімейні стосунки романтичною хвилею.

У липні повернуться давні друзі, приятелі. Нові вдалі знайомства вірогідні після 12 липня.

Близнюки

У липні у вас з'являться нові цілі в житті або дещо зміняться пріоритети. Ви побачите прояснення сумнівних ситуацій, вихід з "глухого кута" у відносинах, у фінансових питаннях або в пошуку роботи. Для обмірковування цих змін у вас буде перша половина місяця. В цей час ви зможете спокійно поміркувати про свої життєві пріоритети, а також оцінити те, що вам вже вдалося зробити в житті і яким способом ви змогли цього досягти.

А в другій половині липня вам потрібно буде активно діяти. Цей час вам подарує впевненість у своїх силах, що можна використовувати на благо собі і оточуючим. Ділове чуття і тонкий розрахунок допоможуть непогано заробити, отримати необхідні відомості. У багатьох це буде часом отримання плодів минулих зусиль і праць.

У партнерських відносинах, які були в стані невизначеності, випаде можливість все змінити так, як би вам того хотілося.

Рак

Цей місяць представникам вашого зодіакального знака принесе успіх в матеріальній сфері. Ви зможете більш успішно вести фінансові справи, здійснювати вигідні покупки, знаходити способи збільшення своїх доходів.

З 12 липня з'явиться прагнення розширити свої знання. Ви станете більш допитливими і комунікабельними, посилиться тяга до спілкування, укладення нових договорів і встановлення дружніх і корисних зв'язків.

У третій декаді липня рекомендуємо вам з обережністю підходити до всіх питань освіти, спілкування як з родичами, так і з колегами по роботі. Тому що можуть виникнути гострі моменти, які вам захочеться прояснити, або ж від вас буде потрібно чітку відповідь, прийняти якесь рішення або зробити вчинок. Ви, зі свого боку, можете реагувати дуже різко і категорично, що може привести до конфлікту. Не змінюйте своєї звичної тактовності, і всі питання вирішаться гармонійно.

Лев

У липні темп життя стане досить високим, коли майже кожен день можуть траплятися зміни. Ваша особиста участь буде потрібна у всіх поточних справах, які неможливо буде передоручити комусь іншому. Будьте готові до того, що розвиток подій буде швидким і реагувати потрібно буде "не розгойдуючись".

Перша декада липня менш вдала, оскільки ви можете "потрапити" в стан напруженості, якоїсь боротьби і доказів. У одних Левів це буде через підвищене трудове навантаження - на роботі або вдома у вигляді ремонту, в інших - напруженість виникне у відносинах через підвищені ревнощі, образи та примхи, у третіх - через порушення самопочуття.

Після 10 липня запанує спокійна атмосфера, коли ви відчуєте прилив чуттєвості і гармонії.

В особистому житті місяць виявиться вельми успішним і яскравим. Зростає ваша привабливість і особиста чарівність, що допоможе в успішному розв'язанні різних питань. Цей час обіцяє багато для любові і романтики, але в першій декаді липня можливі і конфлікти, сварки на грунті ревнощів.

Діва

У липні у вашій свідомості будуть переважати оптимізм і віра в краще, тяга до освоєння нових горизонтів, до нових знань і пригод. Для вас це - прекрасний період для творчості, для спілкування з друзями, подорожей і розваг. Ваш оптимізм і веселий запал може привести вас до нових горизонтів, допоможе знайти несподівані рішення у питаннях, які вас довгий час терзали.

До 23 липня - цілком сприятливий період для укладення вигідних контрактів, комерційних договорів і прийняття нових пропозицій. Але, не переоцінюйте своїх реальних можливостей і не давайте нездійсненних обіцянок.

У любовних стосунках з'явиться тяга до новизни і експериментів. Когось зачепить "стріла Амура". Головне для вас - не впадати в ілюзії та прагнути до реального бачення партнера.

Терези

Вас очікує цілком успішний і легкий місяць. У когось відкриється нове джерело доходів. Можна очікувати зростання доходів, подарунки і удачу в бізнесі.

Тільки періоди з 3 по 8 липня, і з 15 по 20 липня - пов'язані з активною боротьбою, напругою або конкуренцією. Також і для фінансів це несприятливі дні. В юридичних документах будьте обережніше, оскільки можуть бути перевірки, з'ясування істини, особливо в третій декаді липня.

У будинку порадує зміна обстановки, дизайну.

В особистому житті місяць принесе загострену чуттєвість. Це прекрасний місяць для любовних зустрічей. Нові знайомства більш вірогідні після 10 липня, а особливо порадують зустрічі з людьми здалеку, іноземцями або далекими родичами.

Скорпіон

У липні вас захлесне вир подій. Жага діяльності і потреба в спілкуванні, що пробудилися, посилять ваше прагнення що-небудь змінити. Однак не забудьте співвіднести бажання і власні можливості.

І якщо в першій декаді липня ви можете бути охоплені переживаннями, зіткненням інтересів і спробою захистити свої права, зробити свою роботу або закінчити розпочатий в будинку ремонт, то після 10 липня буде для вас більш ясна і плідна космічна погода. З цього періоду у фінансових питаннях зірки вам сприятимуть.

Липень розвине і зміцнить сімейні почуття. А якщо місце у вашому серці поки вільно, ставитеся творчо до пошуку свого обранця, і липень цілком може порадувати вас романтичним знайомством.

Стрілець

У липні вам відкриється нове джерело натхнення, і ви зможете проявити себе з найкращого боку. З'явиться можливість вирішити складні завдання найнесподіванішим чином. У грошах проблем не буде. Липень не розчарує вас надходженням фінансових коштів.

У липні вам буде легко знайти спільну мову з оточуючими, і ви будете налаштовані на доброзичливе спілкування. Вільно і швидко буде протікати робота розуму. Тому липень принесе вам велику кількість спілкування, причому з тими людьми, які будуть вам симпатичним і приємні. Вони можуть бути привабливі для вас і в інтимному плані, і в легкому дружньому спілкуванні. Не виключені флірт і розвиток легких романтичних відносин.

Козеріг

У липні рекомендується вам добре відпочити, не форсувати події, не поспішати. Займайтеся своїм здоров'ям, будинком, стежте за справами на роботі. Буде прояснення деяких ситуацій, може спливти таємне, приховане, виявитися пропажа або проллється світло на справжній стан речей. В такому стані вам легше буде прийняти рішення і позначити перспективи своєї долі.

Краще даватиметься знаходження спільної мови і взаєморозуміння з людьми, швидше і успішніше пройде пошук необхідної інформації, легше пройде оформлення документів, будь-які письмові роботи, звіти й оформлення документації. При цьому, в спілкуванні з найближчим оточенням, у вас проявиться схильність до монологів і невміння слухати співрозмовника.

Любовні зв'язки будуть розвиватися досить активно, з яскравими враженнями і пристрастями. Стосунки будуть легшими, більш дружніми і вільнішими, багато пар знайдуть спільні захоплення.

Водолій

Липень місяць може скластися дуже нерівно - і з яскравими емоціями, і з переживаннями, і з боротьбою, а можуть бути і втрати. Складним буде період до 10 липня. Це може торкнутися відносин з оточуючими, а також принести несподівані фінансові витрати.

У фінансовій сфері в другій половині липня обставини будуть складатися таким чином, що ви цілком можете розраховувати на заслужений успіх.

В особистому житті ви будете налаштовані вельми сентиментально. Захочеться нових романтичних стосунків, свіжих почуттів і вражень. І в серпні у вас буде дуже великі можливості вибору. Вибирайте партнера з найближчого оточення, зверніть увагу на перевірені дружні зв'язки. Для сімейних Водоліїв місяць принесе можливість добре відпочити, це прекрасний час для яскравості емоцій.

Риби

У липні вас чекає море задоволень від життя у всіх її проявах. Ваші таланти будуть затребувані, справи успішні, у фінансах надолужите згаяне. Позитивні напрацювання минулого принесуть свої плоди. У спілкуванні стане більше щирості, відкритості, легкості.

При цьому в першій половині липня може відчуватися бойовий фон навколо вас, або ж з'являться нові бажання, а емоції та пристрасті почнуть брати верх над розумом, а другу половину місяця ви проведете більш легко і розслаблено.

У липні більш насиченим стане особисте життя. У стосунках вас буде приваблювати не тільки інтимні зустрічі, а й можливість розділити спільні інтереси.

Контролюйте себе у витратах в липні: через це фінансове становище може виявитися нестійким.