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Не нервничать: 10 продуктов, уменьшающих тревожность

Среда 15 мая 2024 17:20
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Не нервничать: 10 продуктов, уменьшающих тревожность Какие продукты уменьшают тревожность (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

То, что мы едим и пьем, может как увеличить, так и помочь снять стресс и тревогу. В частности, различные антиоксиданты, минералы и витамины, например, витамин С, могут облегчить симптомы.

О продуктах, которые могут помочь снизить тревожность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание о здоровье Health.

    Яйца

    Симптомы тревоги зависят от гормонов, таких как серотонин и дофамин в центральной нервной системе. А яичные желтки содержат витамин D, который может помочь нервной системе в функционировании.

    Не нервничать: 10 продуктов, уменьшающих тревожность

    Яйца могут помочь снизить тревогу (иллюстрация: Pixabay)

    Некоторые данные свидетельствуют, что повышенный уровень витамина D уменьшает симптомы тревоги и депрессии, а также повышает работоспособность.

    Продукты с высоким содержанием кальция

    Результаты исследования, проведенного в 2022 году, показали, что увеличение употребления кальция может быть полезным для настроения.

    Не нервничать: 10 продуктов, уменьшающих тревожность

    Молочные продукты - источник кальция (иллюстрация: Freepik)

    Исследователи получили данные от 1233 студентов колледжа и обнаружили, что те, кто ел больше молочных продуктов и кальция, были менее подвержены стрессу, чем другие.

    Они также отметили, что повышенное употребление кальция часто приводило к снижению тревожности и повышению выносливости.

    К продуктам, богатым кальцием, относятся молочные продукты, такие как молоко и йогурт, а также овощи, такие как шпинат и капуста.

    Черника

    Употребление черники может быть полезным при стрессе. Черника богата антиоксидантами, которые помогают задержать и предотвратить повреждение клеток.

    Не нервничать: 10 продуктов, уменьшающих тревожность

    Черника богата антиоксидантами (иллюстрация: Freepik)

    Исследование 2019 показало, что при постменопаузе повышенное содержание антиоксидантов в рационе снижает уровень тревожности.

    Авокадо

    Регулярное употребление авокадо может помочь справиться с тревогой благодаря содержанию в нем витаминов группы В.

    Исследования связывают продукты, богатые витаминами группы В, с уменьшением симптомов стресса и снижением чувства тревоги.

    Не нервничать: 10 продуктов, уменьшающих тревожность

    Авокадо - источник витаминов группы В (иллюстрация: Freepik)

    Один авокадо среднего размера содержит несколько витаминов группы В, в частности:

    • фолат (B9);
    • ниацин (B3);
    • пантотеновая кислота (B5);
    • рибофлавин (B2);
    • Витамин B6.

    Апельсины

    Один апельсин среднего размера обеспечивает организм больше, чем половиной рекомендованной диетической нормы витамина С, известного антиоксиданта.

    Не нервничать: 10 продуктов, уменьшающих тревожность

    Апельсины богаты витамином С (иллюстрация: Freepik)

    Исследования показали, что витамин С играет немаловажную роль в реакции организма на стресс и улучшает настроение.

    Листовая зелень

    Исследование, опубликованное в 2018 году, показало, что студенты колледжей чувствовали себя более спокойными, счастливыми и энергичными, когда ели больше овощей.

    Не нервничать: 10 продуктов, уменьшающих тревожность

    Лиственная зелень может снизить симптомы тревоги (иллюстрация: Freepik)

    Среди овощей были темная листовая зелень, морковь и огурцы. Неизвестно, что было первоочередным - оптимистичные мысли или здоровое питание.

    Однако исследователи обнаружили, что здоровая пища, похоже, предусматривала позитивный настрой на следующий день.

    Орехи и семена

    Исследования связывают дефицит цинка с тревожностью. В частности, порция сырого кешью весом в 28,3 г содержит 1,6 мг цинка, что составляет примерно 14-20% от рекомендованного количества цинка для взрослых.

    Не нервничать: 10 продуктов, уменьшающих тревожность

    Орехи - источник цинка (иллюстрация: Freepik)

    Некоторые данные свидетельствуют о том, что магний помогает улучшить настроение и убрать симптомы тревоги. Источником этого микроэлемента являются тыквенные семена и семена чиа.

    Грудка индейки

    Индейка является источником триптофана - аминокислоты, которая помогает производить серотонин. Сам по себе триптофан может иметь успокаивающий эффект.

    Не нервничать: 10 продуктов, уменьшающих тревожность

    В индейке есть полезные аминокислоты (иллюстрация: Freepik)

    Например, результат исследования 2015 года показал, что высокие дозы триптофана приводят к значительному уменьшению симптомов тревоги, депрессии и раздражительности.

    Устрицы

    Устрицы содержат больше цинка на порцию, чем любая другая пища, а именно 32 мг цинка на 85 г сырых устриц.

    Не нервничать: 10 продуктов, уменьшающих тревожность

    Устрицы - источник цинка (иллюстрация: Freepik)

    А нормальный уровень цинка, как уже было упомянуто, может предотвратить тревожность.

    Лосось

    Стресс может повысить уровень гормонов тревоги, таких как адреналин и кортизол.

    Не нервничать: 10 продуктов, уменьшающих тревожность

    Жирные кислоты в лососе уменьшают уровень гормонов тревоги (иллюстрация: GettyImages)

    Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, помогающие снизить уровень этих гормонов. К примеру, исследования показали, что омега-3 снижают уровень кортизола на 33%.

    Сбалансированный рацион может снизить уровень стресса и тревоги - как и достаточное количество сна, прогулки на свежем воздухе и физическая активность.

    Однако, если симптомы не исчезают, не следует пренебрегать помощью семейного врача и психотерапевта - ведь это может свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем.

    Раньше мы писали о том, какие продукты могут испортить настроение.

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