Обычные помидоры: какая польза и вред от "популярного" овоща
Помидоры часто используют в кулинарии - прежде всего благодаря их вкусу. Однако помидоры обладают превосходными качествами благодаря содержанию питательных веществ - как и вредными, в некоторых случаях.
О пользе и вреде от помидоров рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание о здоровье Health.
Пищевая ценность помидоров
Такие распространенные овощи как помидоры - источник витаминов, микроэлементов и других соединений, которые необходимы организму для обмена веществ и здорового функционирования. В частности, один целый сырой помидор содержит следующие питательные вещества:
- калории - 22,5;
- жиры - 0,25 г;
- натрий - 6,25 мг;
- углеводы - 4,86 г;
- клетчатка - 1,5 г;
- белок - 1,1 г.
К тому же целые, свежие помидоры являются источником важных для здоровья микроэлементов, приведенных ниже.
- Фолаты: необходимые для синтеза ДНК, помогают образовывать эритроциты для предотвращения анемии и взаимодействуют с витаминами В12 и С для создания новых белков и тканей.
- Калий: помогает строить белковые соединения в организме, помогает расщеплять углеводы, регулирует сердечный ритм и кислотный баланс.
- Витамин С: действует как антиоксидант, способствует заживлению, улучшает иммунитет и здоровье кожи, помогает организму усваивать железо.
- Витамин К: способствует свертыванию крови и помогает поддерживать целостность костей.
Какая польза помидоров для здоровья
Как уже было отмечено, помидоры и томатный сок - источник витамина С и бета-каротина, антиоксидантов, помогающих поддерживать иммунную систему. Исследования показали, что томатный сок значительно повышает уровень иммунных клеток, борющихся с вирусами.
А бета-каротин и ликопин, еще один антиоксидант в помидорах, могут обладать противораковыми свойствами. Ведь антиоксиданты защищают клетки от повреждения ДНК, которое может привести к развитию рака и вызвать отмирание раковых клеток.
Кроме того, исследования показали, что частое употребление ликопина, а также высокий уровень антиоксидантов в крови снижает риск сердечных заболеваний и диабета.
Как польза помидоров (иллюстрация: Freepik)
Результаты еще одного исследования 2017 показали, что употребление томатного сока значительно повысило уровень ликопина в крови и подвижность сперматозоидов, то есть улучшило мужскую фертильность.
К тому же клетчатка, которой богаты помидоры, улучшает процессы пищеварения.
Когда не стоит есть помидоры
Помидоры, кроме улучшения здоровья, также могут усугубить существующие заболевания, такие как гастроэзофагеальный рефлюкс и хроническая мигрень.
К тому же не стоит употреблять помидоры, если на них есть аллергия, например покраснение кожи или зуд - следует обратиться к врачу для дальнейшей диагностики и облегчения состояния.
Кроме того, сырые помидоры при неправильном хранении или плохо вымытые, как и другие свежие продукты, могут содержать микробы, такие как листерия и сальмонелла, вызывающие пищевые заболевания.
Кому лучше не есть помидоры (иллюстрация: Freepik)
Пищевые болезни вызывают большее беспокойство у тех, кто:
- в возрасте 65 лет и старше или 5 лет и младше;
- беременные;
- имеют основные проблемы со здоровьем (например рак, диабет, заболевания печени и почек);
- принимают лекарства, снижающие способность организма бороться с микробами и болезнями.
Следует помнить, что рацион необходимо формировать в соответствии с индивидуальными потребностями организма и соблюдать рекомендации врача относительно рациона.
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