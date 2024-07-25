ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нереальное сходство: как выглядит двойник Майкла Джексона из TikTok (фото)

Четверг 25 июля 2024 08:15
UA EN RU
Нереальное сходство: как выглядит двойник Майкла Джексона из TikTok (фото) Майкл Джексон (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

28-летний Фабио Джексон - популярный блогер, прославившийся своим невероятным сходством с Майклом Джексоном. Он не только подражает образу певца, но и создает ролики, в которых повторяет знаменитые танцевальные движения короля поп-музыки.

Что о нем известно - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Так, Фабио утверждает, что всегда был похож на Майкла Джексона, и в старших классах его даже дразнили за это сходство, особенно с Джексоном того периода, когда у певца уже было множество пластических операций.

Пользователи сети подозревают, что и Фабио многократно корректировал свою внешность, но сам блогер это отрицает, приводя в качестве доказательства свои детские фотографии.

Нереальное сходство: как выглядит двойник Майкла Джексона из TikTok (фото)

Фабио Джексон (фото: скриншот с видео)

"Сравнения с Майклом продолжались из средней школы, потом в колледже, а потом в университете, и сейчас это становится все чаще. В школе надо мной издевались, потому что я был так похож на Майкла. Это было сложно. Как вы можете видеть из моих видео, в моем облике ничего не изменилось. Я только вырос, моя челюсть стала шире, зубы сместились, глаза все те же, и да, у меня еще длинные волосы, как у Майкла", - объяснял Фабио.

@officialfabiojackson Угощайте его с новым бельем #dance #trend #karma #jojosiwa #karmadancechallenge Karma - JoJo Siwa
@officialfabiojackson why is this song so viral. #ilikethewayyoukissme и каким образом вы бросили меня - Artemas

Мужчина не считает себя давним и преданным поклонником Майкла, но испытывает к нему глубокое уважение. Покойного артиста он называет не только источником вдохновения, но и своим учителем.

"В реальном мире я застенчив, но мне нравится выступать и танцевать, как Майкл. Когда я занимаюсь творчеством, все остальное не имеет значения", - признается звезда TikTok.

@officialfabiojackson

theres so much meaning to this song. praise Jah in the moonlight -

Благодаря своему сходству с исполнителем Фабио собрал уже более 11 миллионов подписчиков.

Узнайте, как сегодня выглядит актриса, которая могла сыграть Гермиону вместо Эммы Уотсон.

Также смотрите, как изменилась звезда семейной комедии "Бетховен".

Читайте РБК-Украина в Google News
Майкл Джексон Звёзды
NEWS
Силы ПВО ночью сбили 25 из 38 "Шахедов". Три дрона "потерялись" в Румынии
Силы ПВО ночью сбили 25 из 38 "Шахедов". Три дрона "потерялись" в Румынии