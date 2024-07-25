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Нереальна схожість: який вигляд має двійник Майкла Джексона з TikTok (фото)

Четвер 25 липня 2024 08:15
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Нереальна схожість: який вигляд має двійник Майкла Джексона з TikTok (фото) Майкл Джексон (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

28-річний Фабіо Джексон - популярний блогер, який прославився своєю неймовірною схожістю з Майклом Джексоном. Він не тільки наслідує образ співака, а й створює ролики, в яких повторює знамениті танцювальні рухи короля поп-музики.

Що про нього відомо - дізнайтесь в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Так, Фабіо стверджує, що завжди був схожий на Майкла Джексона, і в старших класах його навіть дражнили за цю схожість, особливо з Джексоном того періоду, коли у співака вже було безліч пластичних операцій.

Користувачі мережі підозрюють, що і Фабіо багаторазово коригував свою зовнішність, але сам блогер це заперечує, наводячи як доказ свої дитячі фотографії.

Нереальна схожість: який вигляд має двійник Майкла Джексона з TikTok (фото)

Фабіо Джексон (фото: скріншот з відео)

"Порівняння з Майклом тривали з середньої школи, потім у коледжі, а потім в університеті, і зараз це стає дедалі частішим. У школі наді мною знущалися, тому що я був так схожий на Майкла. Це було складно. Як ви можете бачити з моїх відео, у моїй зовнішності нічого не змінилося. Я тільки виріс, моя щелепа стала ширшою, зуби змістилися, очі все ті ж, і так, у мене ще довге волосся, як у Майкла", - пояснював Фабіо.

@officialfabiojackson Had to try it with the new hairstyle #dance #trend #karma #jojosiwa #karmadancechallenge Karma - JoJo Siwa
@officialfabiojackson why is this song so viral. #ilikethewayyoukissme i like the way you kiss me - Artemas

Чоловік не вважає себе давнім і відданим шанувальником Майкла, але відчуває до нього глибоку повагу. Покійного артиста він називає не тільки джерелом натхнення, а й своїм учителем.

"У реальному світі я сором'язливий, але мені подобається виступати і танцювати, як Майкл. Коли я займаюся творчістю, все інше не має значення", - зізнається зірка TikTok.

@officialfabiojackson

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praise Jah in the moonlight -

Завдяки своїй схожості з виконавцем, Фабіо зібрав уже понад 11 мільйонів підписників.

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