Нереальна схожість: який вигляд має двійник Майкла Джексона з TikTok (фото)

28-річний Фабіо Джексон - популярний блогер, який прославився своєю неймовірною схожістю з Майклом Джексоном. Він не тільки наслідує образ співака, а й створює ролики, в яких повторює знамениті танцювальні рухи короля поп-музики.

Так, Фабіо стверджує, що завжди був схожий на Майкла Джексона, і в старших класах його навіть дражнили за цю схожість, особливо з Джексоном того періоду, коли у співака вже було безліч пластичних операцій.

Користувачі мережі підозрюють, що і Фабіо багаторазово коригував свою зовнішність, але сам блогер це заперечує, наводячи як доказ свої дитячі фотографії.

Фабіо Джексон (фото: скріншот з відео)

"Порівняння з Майклом тривали з середньої школи, потім у коледжі, а потім в університеті, і зараз це стає дедалі частішим. У школі наді мною знущалися, тому що я був так схожий на Майкла. Це було складно. Як ви можете бачити з моїх відео, у моїй зовнішності нічого не змінилося. Я тільки виріс, моя щелепа стала ширшою, зуби змістилися, очі все ті ж, і так, у мене ще довге волосся, як у Майкла", - пояснював Фабіо.

Чоловік не вважає себе давнім і відданим шанувальником Майкла, але відчуває до нього глибоку повагу. Покійного артиста він називає не тільки джерелом натхнення, а й своїм учителем.

"У реальному світі я сором'язливий, але мені подобається виступати і танцювати, як Майкл. Коли я займаюся творчістю, все інше не має значення", - зізнається зірка TikTok.

Завдяки своїй схожості з виконавцем, Фабіо зібрав уже понад 11 мільйонів підписників.