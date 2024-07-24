Эта актриса могла сыграть Гермиону вместо Эммы Уотсон. Смотрите, как сегодня она выглядит

Множество юных актрис мечтали сыграть роль Гермионы Грейнджер в "Гарри Поттере", но до финального этапа кастинга дошли только две - Эмма Уотсон и Хэтти Джонс.

Как сложилась судьба Хэтти и как выглядит она сейчас? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Хэтти Джонс (фото: кадр из фильма "Мадлен")

Эмма Уотсон была новичком на тот момент, но Хэтти Джонс, к началу кастинга в 1999 году, уже успела появиться на экранах и завоевать сердца зрителей в комедии "Мадлен", вышедшей за год до этого.

В возрасте 10 лет она сыграла главную роль маленькой сироты, противостоящей закрытию школы для девочек, но по воле судьбы оказывается похищенной вместе с сыном посла, что приводит к серии приключений.

"Я идеально подошла для этой роли. Я был таким уверенным в себе ребенком, который любит драму. Мои родители были полной противоположностью, но позволили мне пройти прослушивание, думая, что я просто хорошо проведу время. Они не ожидали, что я получу роль" ,- вспоминала Хэтти.

На кастинге для фильма Гарри Поттер юная актриса привлекла внимание продюсеров и дошла до финала, где остались только она и Эмма Уотсон.

Эмма Уотсон (фото: кадр из фильма "Гарри Поттер")

Выбор был непростым, но в итоге создатели фильма предпочли Эмму. И, как мы знаем, они не ошиблись, поскольку Уотсон на прослушивании тоже произвела впечатление своей уверенностью.

Можно сказать, что это была честная конкуренция двух талантливых молодых актрис. Однако, поскольку Хэтти была старше Эммы на два года, создатели фильма решили, что она может быть слишком взрослой для роли Гермионы.

Хотя Джонс понравилось сниматься в кино, она не продолжила свою актерскую карьеру в детстве, признавшись, что не испытывала подлинного желания получить ни одну из ролей, на которые прослушивалась после "Гарри Поттера".

В итоге актриса надолго пропала с экранов. В 2010 году она завершила обучение в Академии театрального искусства Маунтвью, но стать настоящей кинозвездой ей не удалось, и она в большинстве своем появлялась в небольших ролях в сериалах.

Хэтти Джонс (фото: instagram.com/hattyj0nes)

Сегодня Хэтти сосредоточилась на театральной игре и писательской деятельности. В 2018 году она поставила спектакль "Эта девочка", основанный на ее детском актерском опыте, в котором сама исполнила главную роль.