Неприємності можуть сигналізувати про хороше: найнеймовірніші прикмети

Дрібні неприємності супроводжують наше життя практично завжди. Ми можемо облитися чимось гарячим, загубити гаманець або ключі, розсипати цукор. І зовсім необов'язково такі ситуації говорять про щось погане – деякі з них віщують хороші події в житті.

Які неприємності говорять про те, що вас чекає щось хороше зовсім скоро, розповіли в матеріалі Ukr.Media.

Ви розлили солодкий чай

Не поспішайте засмучуватися, оскільки це хороший знак. Він віщує щасливе вирішення складної ситуації. Перш ніж витирати калюжу – придивіться до неї. Якщо з'явилася пінка - чекайте фінансових надходжень. Якщо є бульбашки - вас чекає побачення з коханою людиною.

Ви порвали шнурок

Порваний шнурок перед виходом з дому – це неприємно, але виявляється і це знак згори. У вас з'явиться можливість придбати те, про що ви давно мріяли. Перед тим як зав'язати порваний шнурок, загадайте бажання, і воно збудеться.

Ви розбили посуд

Наші бабусі завжди говорили, що посуд б'ється на щастя. І вони мали рацію, через те, що звук битого посуду здатний відлякувати злих духів. Якщо розбилася чашка - чекайте приємних новин від людей, з якими давно не спілкувалися. Якщо блюдце - скоро буде зустріч зі старим другом. Якщо розколотили чайник - чекайте в гості далеких родичів.

Ви промокли до нитки під дощем

Погана погода може застати зненацька кого завгодно і де завгодно. І виявляється, це обіцяє вам успіх. Якщо промокла разом з вами ваша сумка – вдало розв'яжете робочі питання. Якщо дощ застав вас перед далекою поїздкою - вона стане вдалою і буде багато вражень.

Ви втратили гаманець

Така ситуація не може не засмутити. Але пам'ятайте, що з давніх часів говорили, що повернеться у два рази більше, ніж ви втратили. Втрата гаманця говорить про те, що у вас з'явиться можливість заробити або, повернуть старий борг. Якщо ви втратили гаманець самостійно, то скажіть: "пішли, поверніться і друзів запросіть". Якщо гаманець вкрали - не здумайте кликати назад, привернете неприємності.

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