Неприятности могут сигнализировать о хорошем: самые невероятные приметы
Мелкие неприятности сопровождают нашу жизнь практически всегда. Мы можем облиться чем-то горячим, потерять кошелек или ключи, рассыпать сахар. И совершенно необязательно такие ситуации говорят о чем-то плохом – некоторые из них предвещают хорошие события в жизни.
Какие неприятности говорят о том, что вас ждет что-то хорошее совсем скоро, рассказали в материале Ukr.Media.
Вы разлили сладкий чай
Не спешите расстраиваться, так как это хороший знак. Он предвещает благополучное разрешение сложной ситуации. Прежде чем вытирать лужу – присмотритесь к ней. Если появилась пенка – ждите финансовых поступлений. Если есть пузырьки – вас ждет свидание с любимым человеком.
Вы порвали шнурок
Порванный шнурок перед выходом из дома – это неприятно, но оказывается и это знак свыше. У вас появится возможность приобрести то, о чем вы давно мечтали. Перед тем как завязать порванный шнурок, загадайте желание, и оно сбудется.
Вы разбили посуду
Наши бабушки всегда говорили, что посуда бьется к счастью. И они были правы, так как звук битой посуды способен отпугивать злых духов. Если разбилась чашка – ждите приятных новостей от людей, с которыми давно не общались. Если блюдце – скоро будет встреча со старым другом. Если расколотили чайник – ждите в гости дальних родственников.
Вы промокли до нитки под дождем
Плохая погода может застать врасплох кого угодно и где угодно. И оказывается, это сулит вам успех. Если промокла вместе с вами ваша сумка – удачно решите рабочие вопросы. Если дождь застал вас перед дальней поездкой – она станет удачной и будет много впечатлений.
Вы потеряли кошелек
Такая ситуация не может не огорчить. Но помните, что с древних времен говорили, что вернется в два раза больше, чем вы потеряли. Потеря кошелька говорит о том, что у вас появится возможность заработать или, вернут старый долг. Если вы потеряли кошелек самостоятельно, то скажите: "Ушли, вернитесь и друзей пригласите". Если кошелек украли – не вздумайте звать обратно, привлечете неприятности.
Какие еще забавные приметы существуют:
- Если к вам спустился паук с потолка – ждите новостей
- На руку села божья коровка – вас ждет судьбоносная встреча в личной жизни.
- Рассыпать соль – это не ведет к ссорам, так как солью засыпали глаза нечисти
- Если на вас нагадила птица на улице – это неприятно, но сулит неожиданное поступление денег
- Если вы вынули пирог или хлеб из духовки, а он перевернулся – к деньгам
- В ваш дом залетела летучая мышь – они сигнализируют о богатстве. А выбирают себя места для гнезд только те дома, где хорошая энергетика.
- Если вы одновременно увидели солнце и дождь – хороший признак, а если еще и радуга – ждите успех
- Если вы надели что-то наизнанку – ждите хороших новостей или прибыли
Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи нельзя хранить в кошельке.
А также рассказывали о том, что нельзя делать с ключами от дома, чтобы не навлечь беду.