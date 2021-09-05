Ніколи не зберігайте в гаманці ці речі: наражаєте себе на небезпеку

Гаманці та портмоне мають одну цікаву особливість. Спочатку ви тримаєте в них тільки гроші. А потім там виявляється цілий склад різних речей - від зубочисток до різних фотографій. Тому що гаманець - зручне місце для різних дрібних речей і папірців. І там ми намагаємося зберігати те, що втратити не можна.

Які речі зберігати в гаманці не можна, оскільки це може привести до проблем, розповіли в Ukr.Media.

Всі банківські картки

Відділень в гаманці багато і хочеться їх заповнити банківськими картами. А ще карти на знижки, бонусні карти, картку на метро, пропуск з роботи. Не дуже вдале рішення, бо, якщо з гаманцем щось трапиться, то ви втратите все відразу - одним махом. І гаманець від такої кількості карт може деформуватися.

Чеки та квитанції

Не варто засовувати в гаманець все чеки та квитанції, які вам дають. Вони створюють хаос і безлад. А ще в чеках міститься токсична речовина бісфенол. Вона негативно впливає на мозок людини та репродуктивну систему. І може викликати онкологічні захворювання. Викладайте чеки вдома в спеціальну коробку.

Записки з пін-кодами та паролями

Якщо ви втратите гаманець з такими записками, то шахрай або простий перехожий, який знайде ваші скарби, будуть неймовірно щасливі. І встигнуть зняти всі ваші кошти до того, як ви встигнете заблокувати карти.

Запасні ключі

Не варто зберігати запасні ключі від будинку або автомобіля в гаманці. Уявіть, яке свято ви можете влаштувати злочинцеві - карти, гроші, записки з пін-кодами та паролями, ще й ключі.

Документ

Не носіть документи в гаманці та портмоне. Є ризик, що їх витягнуть разом з гаманцем або вони випадуть. А відновлювати документи буває часом набагато складніше, ніж банківські карти.