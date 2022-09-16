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Як змінилися зарплати в Україні та де платять найбільше: дані ПФУ

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Україна, П'ятниця 16 вересня 2022 15:54
Як змінилися зарплати в Україні та де платять найбільше: дані ПФУ Фото: найбільше платять військовим та держслужбовцям (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив дані щодо середньої заробітної плати в Україні. Інформація надана за даними податкової звітності за другий квартал 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними ПФУ, найбільша зарплата, з якої сплачені страхові внески, була у секторі "Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування", де вона зросла на 59,6% до 30 257 гривень.

У секторі "Фінансова та страхова діяльність" зарплата впала на 9,2% до 24 629 гривень.

У галузі "Професійна, наукова та технічна діяльність" зарплата впала на 3,0% до 20 140 гривень.

Як змінилися зарплати в Україні та де платять найбільше: дані ПФУ

Відзначимо, Державна служба статистики після початку війни припинила оприлюднювати дані щодо зарплат в Україні. Отже інформація ПФУ - це єдині доступні офіційні дані у 2022 році. Водночас показники ПФУ та Держстату зазвичай дещо відрізняються.

Раніше Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2022 року. У червні в порівнянні з лютим зарплата впала на 175,55 гривень до 13 957,63 гривень. Мінімальній рівень був у квітні - 12 081,96 гривень.

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