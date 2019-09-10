100 днів президентства Зеленського: за чий рахунок зняли інтерв'ю

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Стало відомо, хто став спонсором фільму у вигляді інтерв'ю про перші 100 днів президентства Зеленського

Інтерв'ю 100 днів президентства Зеленського, яке вийшло на телеканалі 1+1 замість традиційної прес-конференції, було знято за рахунок самого президента і студії "Квартал 95". Про це повідомляють "Українські новини", які отримали відповідь від Офісу президента України.

"За інформацією, наданою Директоратом з питань інформаційної політики, до Офісу президента України звернулося ТОВ "Студія "Квартал 95" з проханням про інтерв'ю Голови держави для фільму "100 днів Президента України Володимира Зеленського".

Цікаво, що Офіс президента України не відповів на питання щодо бюджету самої кампанії, за його словами, такою інформацією він не володіє.

Скріншот (ukranews.com)

Зазначимо, Зеленський дав інтерв'ю з нагоди 100 днів свого президентства акторові з серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану.

Як ми раніше повідомляли, українці оцінили перші 100 днів президентства Зеленського.