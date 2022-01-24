ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кухар дав рецепт кращих булок для бургерів

Новость на русском →
Понеділок 24 січня 2022 12:12
Кухар дав рецепт кращих булок для бургерів Фото: кухар дав рецепт булки для бургера (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Булка для бургера - як тісто для піци, дуже важлива. Це основа основ, і вона буде визначати ваші враження від страви. Найголовніше, щоб булка була м'якою, але в той же час могла утримати сік котлети і не розвалитися від розмокання.

Хоча зараз вони продаються в магазинах, можна самому спекти ідеальну булку будинку, за рецептом кулінарного гуру Нового каналу, експерта реаліті "На ножах" Алекса Якутова.

Інгредієнти

* Яйця-290 г
* Молоко-160 г
* Дріжджі-45 г
* Цукор-90 г
* Сіль-18 г
* Вершкове масло-200 г
* Борошно вищого сорту-340 г
* Борошно манітоба (традиційне італійське борошно максимально високої якості) - 340 г

Приготування:

Протягом п'яти хвилин змішуємо яйця, молоко, дріжджі, цукор і суміш борошна.
Додаємо вершкове масло і сіль. Замішуємо 25-30 хвилин до стабілізації глютену. Даємо настоятися 20 хвилин при кімнатній температурі. Потім обминаємо тісто. Знову даємо настоятися 20 хвилин при кімнатній температурі і знову обминаємо. Відправляємо тісто в морозилку на 30 хвилин.

Поки тісто холодне, формуємо булочки приблизно по 100 г. викладаємо на деко, застелене пергаментом. Сформовані булочки придавлюємо зверху лопаткою і даємо відстоятися 1,5 години. Перед випіканням змащуємо булочки сумішшю жовтка з молоком. Випікаємо при 180 градусах 11-13 хвилин. Смачного!

Кухар дав рецепт кращих булок для бургерів

Алекс Якутов дав рецепт булки для бургера (прес-служба Новий канал)

Читайте також, кулінар дав простий рецепт домашнього бургера.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Трек українського музиканта закрив показ Loewe на Тижні моди в Парижі
Трек українського музиканта закрив показ Loewe на Тижні моди в Парижі