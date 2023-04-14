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Как будто после апокалипсиса. В сети появились фото турецких городов после землетрясения

Так выглядят города в Турции и Сирии после землетрясений (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

6 февраля южная и центральная части Турции и северная часть Сирии поразили катастрофические землетрясения. Средняя магнитуда колебаний составила 7,8 балла. За время катастрофы в Сирии и Турции погибли около 41 000 человек. Сейчас обе страны приходят в себя после трагедии и убирают ее последствия.

Как сейчас выглядят пострадавшие города - смотрите ниже в материале Styler.

Что известно о землетрясениях в Турции и Сирии

Землетрясения, поразившие две страны, стали сильнейшими с 1939 года. Землетрясение сопровождалось многочисленными подземными толчками с магнитудой 7,5 спустя девять часов после основного землетрясения.

Ученые сравнили силу двух землетрясений с эквивалентным ударом 500 атомных бомб. По разным оценкам, в результате разрушительного природного явления погибло от 46 000 до 50 000 человек.

Что произошло с пострадавшими городами

Сегодня последствия землетрясений уже убрали, а в сети появились фото городов, подвергшихся наибольшим разрушениям.

Например, таким стал город Антакья после землетрясения. На фото видно многочисленные руины.

Город Антакья в Турции до и после землетрясения (фото: twitter.com/trbrtc)

Катастрофа привела к многочисленным разрушениям жилых домов и даже целых кварталов. Турецкие эксперты предполагают, что 90% построек придется снести. Даже если они уцелели, все равно опасные для проживания.

Последствия разрушений после землетрясения в Турции (фото: Middle East Eye; twitter.com/dort4luksehir)

Однако вместе с проблемой жилья возникла и другая - состояние окружающей среды. Экологи предупреждают, что если вывозить мусор в долины, болота и т.д., это приведет к еще одной катастрофе. Ведь воды и почвы смешаются с мусором и станут токсичными.

Ранее мы рассказывали невероятную историю спасения украинки с ребенком из-под завалов в Турции, которая провела там 4 дня.

Читайте также, где могут произойти землетрясения по прогнозам экспертов.

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Турция