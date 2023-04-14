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Неначе після апокаліпсису. У мережі з'явилися фото турецьких міст після землетрусу

Такий вигляд мають міста в Туреччині та Сирії після землетрусів (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

6 лютого південну та центральну частини Туреччини та північну частину Сирії вразили катастрофічні землетруси. Середня магнітуда коливань становила 7,8 бала. За час катастрофи в Сирії та Туреччині загинули приблизно 41 000 осіб. Зараз обидві країни оговтуються після трагедії та прибирають її наслідки.

Який зараз мають вигляд постраждалі міста - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Що відомо про землетруси в Туреччині та Сирії

Землетруси, які вразили дві країни, стали найсильнішими з 1939 року. Землетрус супроводжувався численними підземними поштовхами з магнітудою 7,5 через дев'ять годин після основного землетрусу.

Вчені порівняли силу двох землетрусів з ударом еквівалентним 500 атомних бомб. За різними оцінками, внаслідок руйнівного природного явища загинуло від 46 000 до 50 000 осіб.

Що сталося із постраждалими містами

Сьогодні наслідки землетрусів уже прибрали, а в мережі з'явилися фото міст, які зазнали найбільших руйнувань.

Наприклад, таким стало місто Антак’я після землетрусу. На фото видно численні руїни.

Місто Антак'я в Туреччині до та після землетрусу (фото: twitter.com/trbrtc)

Катастрофа призвела до численних руйнувань житлових будинків і навіть цілих кварталів. Турецькі експерти припускають, що 90% будівель доведеться знести. Навіть якщо вони вціліли, все одно є небезпечними для проживання.

Наслідки руйнувань після землетрусу в Туреччині (фото: Middle East Eye; twitter.com/dort4luksehir)

Однак разом із проблемою житла постала й інша - стан навколишнього середовища. Екологи попереджають, що якщо вивозити сміття в долини, болота тощо, це призведе до ще однієї катастрофи. Адже води та ґрунти змішаються зі сміттям і стануть токсичними.

Раніше ми розповідали неймовірну історію порятунку українки з дитиною з-під завалів у Туреччині, яка провела там 4 дні.

Читайте також, де можуть відбутися землетруси за прогнозами експертів.

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Турция