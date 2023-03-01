Сейсмолог Фрэнк Хугербитс предупредил о новых землетрясениях: эксперт предсказал катастрофу в Турции

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс, который ранее предсказал землетрясение в Турции, сделал новый прогноз. Он предупреждает, что новые сильные толчки планета может почувствовать в начале марта.

Об этом он рассказал на YouTube-канале научной организации Solar System Geometry Survey.

Какой прогноз дает сейсмолог на начало марта

В своих расчетах ученый опирается на положение небесных тел. По его данным, сближение Земли с другими планетами Солнечной системы 2-3 и 5-6 марта могут привести к высокой сейсмической активности.

Самыми пиковыми днями он назвал 3-4 марта и 6-7 марта. Не исключено, что в эти дни на планете может произойти мега-землетрясение.

Хугербитс отмечает, что наверняка узнать невозможно, но первая неделя марта может оказаться очень опасной.

По данным сейсмолога, могут быть подземные толчки с магнитудой 7,5 и выше в разных точках планеты.

Пострадать могут разные территории и среди потенциальных мест в списке ученого - западное побережье Северной Америки, юг Японии, Филиппины, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан, а также Камчатка и Курильские острова в России.

Кто такой Фрэнк Хугербитс

Это ученый, прогнозист землетрясений и сейсмолог-самоучка, исследователь научной компании Solar System Geometry Survey. Родился 26 октября 1968 года в Харлеме, на западе Нидерландов.

Несмотря на то, что у Хугербитса нет никаких ученых степеней и специализированного образования, он довольно точно предсказал землетрясение в Турции и Сирии в феврале.

За три дня до страшной трагедии он разместил предупреждение на своей странице в Twitter, где сообщил, что ожидаются сильные подземные толчки магнитудой до 7,5 баллов.

После он предупредил, что толчки будут повторяться еще несколько раз и указал места - Турция и близлежащих районах.