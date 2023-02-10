4 дня под завалами: в Турции спасли украинку с маленьким сыном (видео)

В Турции из-под разрушенного дома спасли украинку и ее 4-летнего сына. Они пробыли под бетонными обломками 4 дня.

Как проходила спасательная операция

В турецкой провинции Хатай спасатели при разборе завалов услышали звук, который мог свидетельствовать, что под бетонными глыбами есть живые люди. В этом направлении приступили к поисковым работам.

Сначала спасателям через отверстие в завалах удалось вытащить мальчика, а затем и его мать. Украинка Елена Акгел и ее сын Юксель сейчас находятся под наблюдением медиков. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Напоминаем, что накануне спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что пятеро украинцев предположительно находятся под завалами. Наши консулы отправились в зону стихийного бедствия, чтобы помочь украинским гражданам.

По словам Николенко, МИД Украины разыскало 96 украинцев, проживавших в зоне землетрясения. Накануне сообщили, что разыскивают еще 22 граждан, которые не выходят на связь.

Также для помощи украинцам на базе нашего посольства в Турции создали две "горячие линии": +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93.

Родственники в Украине могут звонить по "горячей линии" МИД: +380 44 238 15 88.

Hatay'da Ukraynalı Elena Akgöl ve 4 yaşındaki oğlu Yüksel Akgöl, Üsküdar Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince 36 saat sonra enkazdan çıkarıldı pic.twitter.com/IOZYhspqze — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 9, 2023

Что известно о землетрясениях в Турции и Сирии

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло землетрясение. Оно стало самым мощным с 1939 года. Его магнитуда достигла 7,7.

По состоянию на 10 февраля, в Турции и Сирии общая численность погибших составляет 22 000 человек. Еще более 66 тысяч жителей Турции ранены. Разрушены 6644 жилых объекта.

В Сирии число погибших превысило 3000 человек, еще 5158 человек ранены.