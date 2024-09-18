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От 165 и ниже: 5 украинских звезд невысокого роста

Среда 18 сентября 2024 09:00
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От 165 и ниже: 5 украинских звезд невысокого роста MONATIK и Христина Соловий (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

На экране все звезды кажутся примерно одного роста, и отличить, кто выше или ниже, зачастую затруднительно. Однако в интернете можно найти подробные досье на многих знаменитостях, раскрывающих их "небольшие" секреты.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вашему вниманию украинских звезд с наименьшим ростом.

MONATIK

Из года в год этот вопрос не теряет актуальности, несмотря на то, что MONATIK неоднократно заявлял, что его рост - 164 см. Кстати, артиста этот факт ничуть не смущает, напротив, Дмитрий даже шутит по этому поводу.

"Я очень люблю посмеяться над собой, над друзьями. Я уже за те годы, которые живу на планете, научился себя воспринимать таким, каким я являюсь. Что я могу изменить? Если кому-то смешно от того моего роста, ну пусть это им доставляет радость . Ведь смех продолжает жизнь", - говорил певец.

От 165 и ниже: 5 украинских звезд невысокого роста

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

Виктория Булитко

Звезда "Дизель шоу" едва достигает роста 155 см, что особенно бросалось в глаза при ее участии в "Танцах со звездами-2019", где ее партнером был высокий и статный Дмитрий Дикусар. Однако, когда Булитко появляется сама, создается впечатление, что она выше, чем есть на самом деле. Вероятно, она умеет выбирать такие ракурсы, визуально удлиняющие ее фигуру.

От 165 и ниже: 5 украинских звезд невысокого роста

Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)

Христина Соловий

Христина Соловий выглядит как старшеклассница, и никто из зрителей не догадается, что ее рост всего 155 см. Даже тот факт, что она редко одевает высокие каблуки, считая их неудобными, не выдает ее невысокий рост.

От 165 и ниже: 5 украинских звезд невысокого роста

Кристина Соловой (фото: instagram.com/soloviyka​​)

Наталья Могилевская

Певица подвержена набору лишнего веса и постоянно ведет борьбу с ним. Возможно, из-за ее фигуры создается впечатление, что она выше, чем на самом деле. Но это не так: рост артистки всего 1,62 м. Трудно в это поверить. Не так ли?

От 165 и ниже: 5 украинских звезд невысокого роста

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya​​)

alyona alyona

Особенно удивляет информация о росте этой рэп-исполнительницы. Оказывается, ее рост всего 165 см, хотя на экране она выглядит на все 180. Такая иллюзия, скорее всего, связана с ее пышными формами.

От 165 и ниже: 5 украинских звезд невысокого роста

alyona alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official​​)

Раньше мы рассказывали, сколько весят Дорофеева, Могилевская и другие украинские звезды.

Также писали о знаменитостях, которые выглядят значительно моложе своего возраста.

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